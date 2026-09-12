Kenya : Gachagua veut retarder le choix du candidat commun de l’opposition pour 2027

Rigathi Gachagua, chef du Democracy for the Citizens Party (DCP), a appelé vendredi 11 septembre à Portland, aux États-Unis, l’opposition kényane à ne pas désigner trop tôt son candidat commun pour la présidentielle de 2027. L’ancien vice-président répondait à Babu Owino, qui demande au contraire une décision rapide.

Devant des Kényans de l’Oregon, Gachagua a expliqué qu’un choix précoce exposerait le futur candidat à des attaques politiques prolongées et donnerait davantage de temps au camp du président William Ruto pour exploiter les divisions de l’opposition. Il a indiqué avoir défendu cette position lors d’un échange téléphonique avec Babu Owino.

Le député d’Embakasi East avait plaidé le 8 septembre pour une désignation rapide du porte-drapeau de l’opposition. Selon lui, attendre jusqu’à la fin de l’année risquerait de renforcer les ambitions concurrentes et de compliquer la mise en place d’une campagne commune face au président sortant.

Gachagua soutient au contraire que les différentes formations doivent d’abord consolider leurs bases avant de s’accorder sur un candidat unique. Il a cité l’élection de 2002, lorsque Mwai Kibaki avait été retenu comme candidat commun de l’opposition quelques semaines avant le scrutin qu’il avait remporté.

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Le débat sur le calendrier du choix intervient alors que les préparatifs politiques pour 2027 s’intensifient. Musalia Mudavadi a récemment mis en garde les diplomates étrangers à l’approche des élections, dans un contexte de repositionnement des forces politiques kényanes.

Le 12 septembre, Gachagua a également inauguré à Portland un chapitre du DCP dans l’Oregon, poursuivant sa mobilisation auprès de la diaspora kényane.