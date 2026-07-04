Sénégal : Aminata Touré chargée de préparer le futur parti de Bassirou Diomaye Faye

Bassirou Diomaye Faye accélère la structuration de son propre camp politique. Selon la presse sénégalaise, le président de la République a confié à Aminata Touré la mission de piloter la création de sa future formation politique.

L’ancienne Première ministre prendrait ainsi la tête d’une task-force chargée de définir l’identité, l’organisation et l’implantation du nouveau parti. L’objectif est de doter le chef de l’État d’un appareil politique autonome, capable de rassembler les forces de la majorité présidentielle et de préparer les prochaines échéances électorales.

Cette initiative intervient dans un contexte de recomposition profonde du pouvoir sénégalais. Depuis la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, le président cherche à consolider une base politique propre, distincte du Pastef, désormais contrôlé par son ancien Premier ministre.

Aminata Touré apparaît comme une pièce centrale de cette stratégie. Déjà impliquée dans la coordination de la Coalition Diomaye Président, elle est désormais appelée à franchir une nouvelle étape : transformer un regroupement de soutiens en véritable machine politique.

La mission confiée à l’ancienne cheffe du gouvernement devrait porter sur plusieurs axes : la rédaction des textes fondateurs, la définition de la ligne politique, la structuration des instances, l’implantation territoriale et la mobilisation des élus locaux favorables au président.

Le calendrier s’annonce serré. Le camp présidentiel veut aller vite afin d’éviter de rester dépendant d’une coalition fragile, dans un paysage politique désormais dominé par la confrontation entre deux pôles : la présidence de la République d’un côté, le Pastef d’Ousmane Sonko de l’autre.

Pour Bassirou Diomaye Faye, la création d’un parti devient un enjeu de survie politique. Élu en 2024 avec le soutien déterminant de Sonko et du Pastef, le chef de l’État doit désormais construire sa propre légitimité partisane. Sans appareil structuré, sa marge de manœuvre resterait limitée face à une Assemblée nationale largement acquise au camp Sonko.

Le choix d’Aminata Touré n’est pas neutre. Ancienne Première ministre sous Macky Sall, passée ensuite dans l’opposition, elle dispose d’une expérience institutionnelle, électorale et partisane. Son profil peut permettre au président Faye d’élargir son assise au-delà du noyau initial de ses soutiens.

Mais cette mission comporte aussi des risques. La création d’un parti présidentiel pourrait consacrer définitivement la rupture avec le Pastef et accentuer la polarisation au sommet de l’État. Elle pourrait également ouvrir une bataille d’influence dans les territoires, notamment auprès des maires, députés, responsables locaux et militants encore partagés entre fidélité à Diomaye Faye et loyauté envers Ousmane Sonko.

À travers cette opération, Bassirou Diomaye Faye veut reprendre l’initiative. Après avoir perdu le contrôle du parti qui l’a porté au pouvoir, il cherche désormais à bâtir son propre instrument politique. La mission confiée à Aminata Touré marque donc un tournant : le camp présidentiel ne veut plus seulement exister autour d’une coalition, mais se constituer en parti à part entière.

La bataille politique sénégalaise entre ainsi dans une nouvelle phase. Elle ne se joue plus seulement au gouvernement ou à l’Assemblée nationale, mais aussi dans la construction des appareils qui prépareront les prochaines élections.