Éthiopie-Russie : le commerce a triplé, Poutine invite Abiy Ahmed à Moscou

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président russe Vladimir Poutine ont réaffirmé samedi 12 septembre à New Delhi leur volonté de renforcer le partenariat stratégique entre Addis-Abeba et Moscou. Leur entretien, en marge du sommet des BRICS, a porté notamment sur la défense, la sécurité, le commerce, l’investissement, l’éducation et la technologie.

Vladimir Poutine a présenté l’Éthiopie comme un partenaire ancien et fiable de la Russie en Afrique. Selon le compte rendu publié par le Kremlin, il a estimé que les relations bilatérales continuaient de progresser sur les principes d’égalité et d’avantage mutuel.

Abiy Ahmed a indiqué que les deux dirigeants avaient examiné les moyens d’étendre les échanges éducatifs, les liens culturels et la coopération sur le climat et le développement, notamment autour de la COP32. Le dirigeant éthiopien avait aussi profité du sommet pour s’entretenir avec le Premier ministre indien Narendra Modi sur la défense, les minerais critiques, l’énergie propre et les investissements.

Sur le plan économique, Poutine a déclaré que le commerce bilatéral avait plus que triplé en 2025 et continuait de progresser. Il a également indiqué que plus de 20 000 citoyens éthiopiens avaient étudié en Russie, un volet que Moscou présente comme une base importante de la coopération entre les deux pays.

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L’entretien s’est tenu pendant le sommet des BRICS organisé les 12 et 13 septembre dans la capitale indienne. L’Éthiopie est membre à part entière du groupe depuis janvier 2024. À New Delhi, plusieurs membres africains des BRICS ont aussi soutenu un appel collectif à la retenue au Moyen-Orient.

Le président russe a par ailleurs invité Abiy Ahmed au troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou. Les deux responsables devraient y tenir un nouvel entretien bilatéral, selon le compte rendu russe.