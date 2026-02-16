Kelly Vedovelli réagit à l’antenne à une punchline de Fianso

Kelly Vedovelli , révélée au grand public sur TPMP aux côtés de Cyril Hanouna , a connu plusieurs épisodes marquants de sa trajectoire médiatique : une apparition dans le clip de Maître Gims pour « Bella », un rôle de DJ puis de chroniqueuse sur C8, et une altercation verbale en plateau en 2018 à propos d’une punchline du rappeur Fianso . Après la fin de TPMP fin 2025 et la bascule de Hanouna vers le groupe M6 et la chaîne W9 avec le programme TBT9, Kelly Vedovelli n’a pas rejoint la nouvelle formule, un choix que Hanouna a expliqué en déclarant qu’il lui avait proposé de venir mais qu’elle « ne le sent pas ».

Kelly Vedovelli, révélée au grand public sur TPMP aux côtés de Cyril Hanouna, a connu plusieurs épisodes marquants de sa trajectoire médiatique : une apparition dans le clip de Maître Gims pour « Bella », un rôle de DJ puis de chroniqueuse sur C8, et une altercation verbale en plateau en 2018 à propos d’une punchline du rappeur Fianso. Après la fin de TPMP fin 2025 et la bascule de Hanouna vers le groupe M6 et la chaîne W9 avec le programme TBT9, Kelly Vedovelli n’a pas rejoint la nouvelle formule, un choix que Hanouna a expliqué en déclarant qu’il lui avait proposé de venir mais qu’elle « ne le sent pas ».

Arrivée sur TPMP d’abord comme DJ, Kelly Vedovelli s’est rapidement imposée comme une figure visible du plateau, installée habituellement à la droite de Cyril Hanouna et chargée d’animer la musique et l’ambiance du direct. Progressivement intégrée à la table des chroniqueurs, elle a occupé un rôle de « caution jeune » et une place centrale dans les débats polémiques qui caractérisaient l’émission. Son positionnement, parfois qualifié de postures réacs lors de confrontations médiatiques, a contribué à faire d’elle une personnalité reconnaissable du programme.

Avant TPMP, Kelly Vedovelli avait déjà été repérée par le grand public grâce à sa présence dans le clip de Maître Gims pour la chanson « Bella ». Dans cette vidéo, elle apparaît comme figure convoitée, un rôle qui, selon les éléments disponibles, a participé à accroître sa visibilité publique avant son entrée sur le plateau de Hanouna.

Rupture professionnelle et épisode Fianso : échanges et réactions

Lorsque TPMP a cessé d’être diffusée sur C8 à la fin de 2025, Cyril Hanouna a relancé une formule proche du programme sous le titre Tout Beau Tout N9uf (TBT9) sur W9. Plusieurs chroniqueurs historiques ont suivi l’animateur dans ce déplacement, mais Kelly Vedovelli n’a pas été intégrée à la nouvelle équipe. Interrogé sur son absence, Hanouna a déclaré, en vidéo, « Je lui ai proposé de venir, elle le sent pas. »

L’un des moments les plus commentés de la présence de Kelly Vedovelli sur TPMP remonte à 2018. Ce jour-là, une chanson du rappeur Fianso a été diffusée en plateau et une phrase extraite du morceau — « C’est la vie qu’on ôte et c’est la mort qu’on tue […] Ramène-nous la meuf dans Bella, on lui bouffe le cul » — a déclenché une réaction vive. Face à cette punchline, Kelly Vedovelli a répondu sur le ton, « Je m’en balek total », avant d’ajouter qu’elle était « déçue parce que je l’aimais bien à la base » et qu’elle trouvait la formulation « hyper naze ».

Présent sur le plateau, l’humoriste Malik Bentalha a suggéré que le rappeur n’avait peut-être pas fait le lien entre la demoiselle du clip et la chroniqueuse. Kelly Vedovelli a alors répliqué en évoquant qu’elle savait que le rapprochement avait été fait et en affirmant : « je vais vous dire la vérité, il y a deux mois, il a demandé mon numéro, je ne sais pas pourquoi, à quelqu’un qu’on a commun ».