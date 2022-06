Kelly Bhadie: tout ce qu’il faut savoir sur la jeune fille qui secoue la toile avec ses vidéos sur Tik Tok

Si vous vous êtes rendus sur Tik Tok ces derniers temps, vous auriez sûrement appris qu’il y a une jeune femme du nom de Bhadie Kelly qui secoue la toile actuellement à cause de ses vidéos coquines devenues virales. Mais comment Kelly Bhadie est-elle devenue star du jour au lendemain ?

Là où tout a commencé…

Kelly Bhadie, c’est le nouveau nom qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques heures. Cette jeune femme togolaise âgée de 15ans environ et qui réside aux Etats-Unis casse tout sur son chemin et bénéficie d’une énorme attention de la part des internautes à cause de sa façon de danser, que beaucoup trouvent d’ailleurs assez attrayantes et sexy.

Bien que Kelly Bhadie ne parle pas dans ses vidéos, les grimaces qu’elle fait et sa capacité à faire rebondir ses fesses dans tous les sens, sont devenues le « centre d’attention » de tous les internautes. En effet, tout a commencé depuis que Kelly tout comme tous les utilisateurs ordinaire de Tik Tok a partagé pour la première fois ses vidéos de danse alors qu’elle était vêtue d’une tenue étriquée.

En un clin d’œil, l’audience de la jeune femme est montée en puissance. Beaucoup pensent que la douceur de ses fesses, associée à la position séduisante de son corps et de ses expressions faciales, la distingue du lot.

Pour rappel, bien avant de renverser Tik Tok, Kelly Bhadie a été à la mode sur Twitter où beaucoup, principalement des hommes, ont bavé sur son corps tout en appréciant ses mouvements de danse. Et même si certains internautes pensent que Kelly Bhadie ne fait rien d’exceptionnel pour pourvoir mériter toute cette attention, il faut dire que la jeune femme a forcément une longueur d’avance sur tous ses concurrents qui rêvent aussi de se retrouver sous les projecteurs du jour au lendemain. On vous laisse découvrir quelques-unes de ses vidéos.

ce qu’il faut savoir sur la jeune femme qui secoue la toile avec ses vidéos sur Tik Tok

