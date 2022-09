Kate Middleton: le roi Charles III révèle le nouveau titre de la duchesse de Cambridge

Kate Middleton devient la première princesse de Galles depuis Diana, a annoncé le roi Charles III lors de son premier discours en tant que roi ce vendredi 10 septembre 2022.

Kate Middleton, la duchesse de Cornouailles et de Cambridge, deviendra la nouvelle princesse de Galles. Le titre n’a été détenu par personne depuis la mort tragique de la dernière princesse de Galles, Diana, mère des princes William et Harry en 1997. En effet, après la mort de la reine Elizabeth II, plusieurs membres de la famille royale assumeront de nouveaux titres.

Dans son premier discours télévisé à la nation, le roi Charles III a annoncé que sa belle-fille, actuellement duchesse de Cambridge et de Cornouailles, prendrait le titre qu’il portait avant d’accéder au trône en tant que roi Charles III. Son mari, le prince William, assumera l’ancien titre de prince de Galles de son père. Parmi les plus jeunes membres de la famille royale, les enfants en bas âge du prince Harry et de Meghan Markle deviendront le prince Archie et la princesse Lilibet.

Vendredi dernier, la duchesse de Cornouailles et de Cambridge, maintenant la princesse de Galles, est vue à Windsor avec un air sombre après la mort de la reine Elizabeth. Selon la presse britannique, Kate Middleton portait des lunettes de soleil alors qu’elle était vue en train de chercher ses trois enfants à l’école après leur première semaine à Lambrook près d’Ascot.

La mort de leur arrière-grand-mère la reine sera un coup dur pour le prince George, neuf ans, la princesse Charlotte, sept ans et le prince Louis, quatre ans, alors qu’eux et leurs parents commencent une nouvelle vie à Adelaide Cottage dans le parc de Château de Windsor – où Sa Majesté a passé la majeure partie de l’année.