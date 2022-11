Kate Middleton enceinte d’un 4e enfant ? La nouvelle qui fait grincer des dents

La duchesse Kate Middleton, épouse du prince William serait de nouveau enceinte. Mais la question d’un 4e enfant pour le prince William et Kate Middleton fait grincer des dents.

La possibilité que le prince William et Kate Middleton soient parents d’un quatrième enfant ne cesse d’alimenter les médias plutôt que de faire des heureux. Dans une intervention, Chris Ship, rédacteur en chef spécialiste de la royauté de la chaîne anglaise ITV a expliqué pourquoi certains verraient cette grossesse d’un mauvais œil.

Selon le journaliste cité par Gala, en cas de quatrième grossesse pour le couple royal, le prince William et sa compagne risquent d’affronter de nombreuses critiques des écologistes du pays.

« William fait de plus en plus campagne sur les questions environnementales. Mais beaucoup de gens rappellent que, dans l’intérêt de la planète, vous ne devriez pas avoir quatre enfants. Je suis sûr que William risquerait de s’exposer aux critiques de cette sorte de lobby vert s’ils venaient à en avoir un quatrième« , a-t-il expliqué.

Pour lui, les parents de George, Charlotte et Louis sont libres d’avoir le nombre d’enfants qu’ils souhaitent. « C’est tout à fait possible, vous savez, que Kate puisse en avoir un quatrième. Même si, rappelons-le, William et Kate sont dans leurs quarantaines ».

Pour rappel, en octobre 2022, le magazine américain US Weekly avait cité une source proche du clan Windsor qui annonçait que le prince William aurait succombé aux demandes de sa femme d’agrandir leur famille.