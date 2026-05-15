Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles au centre des moqueries après son passage chez Faustine Bollaert il y a huit ans

Filmée pour la première fois à la télévision alors qu’elle avait environ dix ans, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, aujourd’hui âgée de 22 ans, redevient récemment visible sur la scène médiatique. Une séquence enregistrée il y a huit ans dans l’émission Ça commence aujourd’hui, présentée par Faustine Bollaert sur France 2, a refait surface sur les plateformes X, Instagram et TikTok.

Issue d’une des plus anciennes familles aristocratiques d’Europe, elle présente désormais deux images publiques opposées : d’un côté une présence soignée sur les réseaux sociaux, affichant une esthétique proche de l’« old money », de l’autre une séquence devenue mème à partir d’une réponse spontanée.

En 2018, l’adolescente était invitée sur le plateau de Ça commence aujourd’hui, accompagnée de sa mère et de sa sœur ; elle y faisait preuve d’aisance devant la caméra et parlait plusieurs langues.

La séquence télévisée à l’origine d’un mème

Sur le plateau, interrogée sur d’éventuelles « bêtises », elle a répondu sérieusement qu’elle s’était déjà cachée derrière des arbres pour effrayer des passants en leur criant « bouh ». La réaction du public présent en studio a été marquée par le rire, puis la séquence a rapidement dépassé le cadre de l’émission.

Le passage a été largement détourné sur Internet : remixé, inséré dans des compilations humoristiques et transformé en mème. Pendant plusieurs mois, l’image de la jeune femme se cachant derrière un arbre a circulé massivement en ligne.

Aujourd’hui, la jeune femme mène une activité visible sur Instagram où elle publie des contenus liés à la mode, des déplacements vers des destinations prisées et des participations à des avant-premières, notamment celle de la nouvelle saison de la série Bridgerton. Ses publications montrent également des bals en robes couture et des collaborations avec des maisons de luxe.

Lorsque son nom a recommencé à être très diffusé en janvier 2026, après qu’elle a été aperçue à la sortie de la soirée organisée pour les 200 ans du Figaro au Grand Palais, la séquence de 2018 a de nouveau été remise en circulation, accompagnée de clips, captures d’écran et détournements.