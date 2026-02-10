Karine Le Marchand : des propos jugés stigmatisants sur CNews, l’Arcom saisie

Karine Le Marchand se retrouve au centre d’une polémique après une intervention le 9 février sur CNews lors de la promotion de son documentaire Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration : des propos tenus à l’antenne ont suscité de vives réactions et conduit à une saisine de l’Arcom pour examen d’un possible caractère stigmatisant.

Karine Le Marchand se retrouve au centre d’une polémique après une intervention le 9 février sur CNews lors de la promotion de son documentaire Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration : des propos tenus à l’antenne ont suscité de vives réactions et conduit à une saisine de l’Arcom pour examen d’un possible caractère stigmatisant.

Animatrice et productrice connue pour ses prises de parole publiques, Karine Le Marchand était invitée afin de présenter son film qui doit être diffusé prochainement sur M6. Selon la description communiquée par la présentatrice, le documentaire entend retracer un siècle d’immigration en France à travers des parcours de vie et des décisions politiques.

Au cours de l’émission, l’échange a basculé quand Karine Le Marchand a rapporté un souvenir personnel dans les transports en commun, formulation qui a provoqué malaise et indignation chez plusieurs téléspectateurs et organisations. Ces propos ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, entraînant des réactions multiples.

Des propos jugés stigmatisants

Sur le plateau, l’animatrice a déclaré : « J’ai vu le RER arriver. J’ai vu tous ces Noirs, ces musulmans et Arabes qui sortaient. (…) Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur parce que je n’avais pas l’habitude ». Cette formulation, présentée par Karine Le Marchand comme un ressenti personnel, a été perçue par de nombreux observateurs comme une essentialisation de catégories ethniques et religieuses et comme une stigmatisation d’une partie de la population française.

Les réactions sur les réseaux sociaux ont été immédiates, mêlant critique et indignation, en particulier dans un contexte public déjà sensible aux questions migratoires et aux discours sur l’identité. Des associations et des internautes ont dénoncé la tournure des propos et demandé des réponses de la chaîne ou de la présentatrice.

Face à l’ampleur des réactions, l’Arcom a été saisie afin d’examiner la séquence diffusée sur CNews. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de veiller au respect des principes fondamentaux de l’audiovisuel, notamment la prévention des discours discriminatoires et la protection de la dignité humaine.

