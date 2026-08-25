Kandi: découverte du corps sans vie d’un homme à Kossarou, une enquête ouverte pour identifier la victime

​Une macabre découverte a secoué le quartier Kossarou, situé dans la commune de Kandi. Un homme âgé d’une quarantaine d’années a été retrouvé mort dans une chambre, a rapporté le site d’information de la radio Fraternité FM.

Publié le 25 août 2026 à 10:01 · Mis à jour le 25 août 2026

​Informée, une délégation composée de plusieurs autorités administratives et sécuritaires s’est rendue sur le terrain. Le chef d’arrondissement de Kandi 2, Arouna Djibril, le délégué du quartier Kossarou, le commissaire adjoint de Kandi 2 ainsi qu’un médecin de garde se sont transportés sur les lieux pour procéder aux constatations légales et organiser le transfert du corps vers la morgue.

​À ce stade des investigations, les causes exactes et les circonstances du décès restent indéterminées.

​Identité officielle inconnue mais profil familier aux riverains

​Les premières constatations n’ont pas permis d’établir l’identité formelle de la victime, aucune pièce d’identité n’ayant été retrouvée sur place. Toutefois, l’homme était une figure familière pour les habitants de la zone.

Résidant dans une grande concession depuis plus de deux ans, il y exercait comme répétiteur pour enfants et était communément surnommé « Aller Barça ».

​Le propriétaire de l’habitation n’a pas encore été localisé par les services d’enquête. Les investigations de la Police républicaine se poursuivent afin de retrouver les proches du défunt et de faire toute la lumière sur ce drame.