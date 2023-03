Kajeem: le chanteur menacé de mort pour prétendue critique contre Alassane Ouattara

L’artiste Reggae ivoirien Kajeem a annoncé avoir reçu des menaces de mort après la sortie de son album « Raggafrika » dont l’un des titres critique la gestion du pouvoir en place en Côte d’Ivoire.

Après sept ans de silence, le chanteur Reggae ivoirien, Guillaume Konan connu sous le pseudonyme Kajeem a signé son retour sur scène avec son album « Raggafrika ». Mais l’un des titres du nouvel album de celui qui se fait appeler « le fils de Jah » ne fait pas l’unanimité. Depuis cette rentrée discographique, l’artiste essuie des critiques et attaques sur les réseaux sociaux.

Selon les informations, c’est le titre « Tu tournes film » qui choque les internautes. « Depuis que tu es installé, tu as oublié ce que tu as promis. Depuis que tu es là, c’est compliqué, les prix des aliments ne font qu’augmenter. La presse et les artistes bâillonnés’’, a chanté l’artiste qui est accusé d’avoir critiqué le Président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara.

Des propos qui lui ont valu des menaces de mort d’après les révélations de ses proches. « Je regarde tout ça avec froideur parce que je ne comprends pas toute cette hystérie », a-t-il confié à Afrique sur 7 après avoir confirmé les menaces de mort dont il fait objet.