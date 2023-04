Kajeem: accusé d’être contre Alassane Ouattara, le chanteur clarifie sa chanson « Tu tournes film »

Le chanteur ivoirien Kajeem a répondu aux polémiques sur sa chanson « Tu tournes film » traité par ses détracteurs comme une attaque contre le président ivoirien Alassane Ouattara.

Depuis la sortie de son album Raggafrika, le chanteur ivoirien Kajeem est au cœur de la polémique. Il es accusé d’avoir tiré à boulets rouges sur le chef de l’Etat. Mais d’après le chanteur, il n’en est rien. Invité sur le plateau du Grand Talk sur Life TV, « Tu tournes film » n’est qu’une chanson parmi tant d’autres.

« Les questions autour de ‘’Raggafrika’’ tardent à réduire un seizième de ce qu’il est. Il y a seize chansons sur l’album. Et depuis, tout le monde me parle de ‘’Tu tournes film’’, qui est une chanson chantée en français. Maintenant, si on me demandait ce que je disais dans les six chansons en Baoulé, je pourrais mieux comprendre’’, fait-il remarquer.

A le croire, il ne faisait que faire des constat dans sa chanson. « Je dis dans la chanson, mon vieux-père et on me demande qui tourne film? Je ne sais pas, qu’est-ce qu’on veut me faire dire à travers cette polémique qu’il y a eue autour de cette chanson qui intervient près de trois semaines après la sortie de cet album. C’est comme si les gens ont écouté ce titre pendant trois semaines sans le comprendre et puis un jour, il y a quelqu’un qui a fait son direct pour dire : ‘’dans la chanson-là, il parle de telle personne’’. Du coup, pour eux, c’est de ça qu’il est question’’.

« On écrit des chansons contre les systèmes »

Pour ce qui est des prétendues attaques contre le président Alassane Ouattara, il répond: ‘’Dans le Reggae, on n’écrit pas des chansons contre des individus. Mais, on écrit des chansons contre les systèmes. Ce qui fait que quand les individus passent et que le système ne change pas, cette chanson reste toujours valable. Si on écoute aujourd’hui les chansons de Bob Marley, c’est justement que ses chansons n’ont pas été écrites contre le Premier-ministre jamaïcain de l’époque’’.

Dans cette affaire, Kajeem a dénoncé avoir reçu des menaces de mort de la part des gens qui l’accusent d’avoir chanté contre Alassane Ouattara. L’artiste a profité de l’occasion pour annoncer la célébration de son 30ème anniversaire de carrière couplé avec un concert live prévu pour le 7 octobre 2023 au Palais de la culture de Treichville.