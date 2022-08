Juventus: Massimiliano Allegri donne des nouvelles de Paul Pogba

En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri a donné des nouvelles de son milieu Paul Pogba, blessé depuis plusieurs semaines. Le français devrait reprendre la course bientôt.

Le retour de Paul Pogba à la Juventus, cet été, a été entaché par une blessure du Français au ménisque, le forçant à s’éloigner des terrains pour plusieurs semaines. L’ancien de Manchester United, qui a préféré suivre une thérapie plus tôt que de passer sur le billard, devrait entamer le processus pour la reprise très bientôt. En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur des Turinois a donné des nouvelles de son milieu de terrain.

« Pogba est actuellement indisponible. Si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine, il commencera à courir un peu. Et ensuite on verra comment il évoluera. En espérant qu’il revienne le plus vite possible, parce que dans tous les cas, c’est un joueur très important pour nous« , a expliqué le technicien italien.

Massimiliano Allegri a toutefois refusé de commenter l’affaire Pogba, qui déchire le milieu français et sa famille en ce moment. Pour rappel, Paul a été accusé par son frère aîné Matthias d’avoir mis sa vie en danger par ses agissements et d’avoir “marabouté” Kylian Mbappé. En réponse, l’ancien joueur des Reds devils a porté l’affaire devant la police, niant catégoriquement toutes les accusations de son frère et accusant à son tour ce dernier de l’avoir fait chanter avec un groupe d’amis dangereux.

Il est évident que si Paul Pogba est en train de retrouver sa condition physique, ce n’est certainement pas le cas de son état d’esprit et de son moral. Selon la presse française, le milieu devrait même rater le prochain rassemblement de la France dans le cadre de la Ligue des Nations. Sa place pour la Coupe du Monde 2022, qui débute au Qatar en Novembre prochain, serait également menacée.