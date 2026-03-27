Jürgen Klopp réagit au départ de Mohamed Salah de Liverpool

Jürgen Klopp a livré une réaction franche au départ annoncé de Mohamed Salah de Liverpool, évoquant des échanges privés et des rumeurs de transfert alors que se referme une période marquante du club.

L’ex-entraîneur de Liverpool, s’exprimant avant un match de légendes à Anfield, a confirmé avoir eu des messages avec Salah après l’annonce de son départ à la fin de la saison.

Klopp a adopté un ton plutôt posé que surpris, reconnaissant à la fois le caractère inéluctable du changement et l’importance du parcours de l’attaquant égyptien.

Les mots de Klopp

Il a dit espérer que Salah profite du reste de la saison et a souligné connaître le joueur : selon lui, Mohamed ne prend du plaisir au jeu que lorsqu’il gagne et trouve le chemin des filets.

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Klopp a ajouté souhaiter que le dernier match se déroule dans la bonne humeur, avec des sourires et de la reconnaissance pour ce qui a été vécu.

Le départ de Salah mettra fin à un cycle de neuf ans durant lequel Liverpool est redevenu une force majeure sur la scène mondiale.

Arrivé en provenance de la Roma en 2017, Salah a rapidement occupé une place centrale dans le dispositif offensif de Klopp, participant notamment aux succès en Premier League et en Ligue des champions et à l’affirmation d’une domination pérenne au plus haut niveau.

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