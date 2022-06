Jubilé de platine d’Elizabeth II : Meghan Markle et le prince Harry hués au service religieux

Meghan Markle et le prince Harry ont été hués au service religieux du jubilé de platine de la reine Elizabeth II ce vendredi 03 juin 2022.

Les britanniques n’ont pas encore digéré le Megxit. Ce vendredi, Meghan Markle et le prince Harry ont été accueillis par des huées et des acclamations lors du service religieux du jubilé de platine, le premier essayant de surpasser l’excitation suscitée par leur arrivée.

Selon les informations, les huées bruyantes peuvent être entendues alors que le couple, qui vit maintenant à Santa Barbara, en Californie, après leur sortie de la famille royale, est sorti de la cathédrale Saint-Paul.

Pendant le service, le duc et la duchesse de Sussex se sont visiblement assis de part et d’autre du prince William et de Kate Middleton. Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, se sont assis avec la princesse Eugénie, la princesse Beatrice et leurs maris respectifs, Jack Brooksbank et Edoardo Mapelli Mozzi.

« Pour le moment, il semble peu probable que Harry et Meghan et William et Kate se rencontrent séparément lors des célébrations du Jubilé », a déclaré une source proche de la famille royale. « Il n’y a certainement rien dans le journal pour le moment. », a-t-elle ajouté.

Malgré la rupture, Meghan et Harry ont été photographiés en train de discuter avec d’autres membres de la famille royale pendant les festivités. Jeudi, l’ancienne actrice de « Suits » a été vue en train de rire avec les arrière-petites-filles de la reine Savannah Phillips, 11 ans, Isla Phillips, 10 ans, Mia Tindall, 8 ans et Lena Tindall, 3 ans.