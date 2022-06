Jubilé de platine de la reine Elizabeth: Kim Kardashian et son petit-ami refoulés à Londres

Alors qu’elle s’est rendue à Londres dans l’objectif d’assister à la soirée officielle du Jubilé de platine de la reine Elizabeth II, la star de téléréalité américaine Kim Kardashian s’est vue snober par le monarque. Sa demande pour assister à la soirée officielle de ce samedi 4 juin a été rejetée par le palais.

Kim aura tout tenté pour pouvoir se rendre avec son petit ami Pete Davidson à la « Platinum Party » qui aura lieu ce samedi 4 juin. Buckingham Palace a refusé de lui délivrer des billets pour l’évènement de gala, bien qu’il soit arrivé à Londres quelques jours avant l’événement.

En effet, la femme d’affaire, 41 ans, a atterri au Royaume-Uni avec son petit ami Pete Davidson, 28 ans, plus tôt cette semaine, et a immédiatement envoyé son équipe demander des billets. Cependant, le Daily Mail rapporte que le palais a catégoriquement refusé le couple américain, tout comme les représentants de la BBC, le réseau qui diffusera la fête.

Malgré ce refus, le Daily Mail rapporte que la célèbre Kim Kardashian a tenté d’obtenir des billets par d’autres moyens. Déterminée à participer coûte que coûte à cette cérémonie à cause de son nouveau petit ami, l’ex femme du rappeur Kanye West aurait même ajouté qu’elle est prête à prendre des tickets qui ne soient pas VIP. En dépit de ses suppliques, Buckingham Palace a catégoriquement refusé sa demande.

« Kim est rarement refusée pour assister à un événement, donc cela a été assez surprenant, d’autant plus qu’elle ne visite pas souvent le Royaume-Uni. Kim et Pete adorent la famille royale et voulaient vraiment faire partie de cette célébration spéciale », a confié un proche du couple au média.

Pour rappel, plusieurs artistes tels que Queen, Diana Ross et Nile Rodgers vont livrer un géant concert lors de la Platinum Party, dans le cadre du Jubilé de la reine d’Angleterre. Au total, 10 000 billets ont été attribués par l’intermédiaire d’un scrutin public, tandis que 7 500 autres tickets ont été remis à des travailleurs clés, des membres des forces armées, des bénévoles, mais aussi des organisations caritatives.