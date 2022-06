Jubilé de platine de la reine Elizabeth II : subtile apparition de Meghan Markle et Harry (photos)

Le prince Harry et Meghan Markle ont été aperçus en train de discuter avec leur famille au jubilé de platine de la reine Elizabeth II ce jeudi 02 juin 2022.

Le prince Harry et Meghan Markle ont fait une apparition subtile au défilé Trooping the Colour 2022 jeudi dans le cadre des quatre jours de célébration du jubilé de platine de la reine Elizabeth II à Londres.

L’ancienne actrice de la série « Suits », 40 ans, dans une robe bleue marine à épaules dénudées associée à un énorme chapeau de soleil a été rejoint par le duc de Sussex, 37 ans, dans le bureau du major général au palais de Buckingham.

Le couple semblait arriver de manière discrète, mais a ensuite été aperçu en train de discuter avec d’autres membres de la famille royale, dont le cousin de la reine, le prince Edward, duc de Kent.

Plus tard, Meghan Markle a également été vue en train de jouer avec des jeunes membres de la famille. Elle a été photographiée en train de rire avec les arrière-petites-filles de la reine Savannah Phillips, 11 ans, Isla Phillips, 10 ans, Mia Tindall, 8 ans et Lena Tindall, 3 ans pendant que la reine, 96 ans, et des membres de la famille royale, dont le prince Charles, le prince William et Kate Middleton saluaient les spectateurs depuis le balcon du palais.

Comme annoncé, Meghan Markle et Harry n’ont pas été invités à la séance photo, car ils ne travaillent plus dans la famille royale. « Après mûre réflexion, la reine a décidé que l’apparition traditionnelle du balcon Trooping the Colour de cette année, le jeudi 2 juin, sera limitée à Sa Majesté et aux membres de la famille royale qui exercent actuellement des fonctions publiques officielles au nom de la reine, ” a expliqué Buckingham Palace dans un communiqué.

A noter que Trooping the Colour est la célébration officielle de l’anniversaire de la reine qui implique un défilé avec plus de 1 000 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens chaque année. Créé sous le règne du roi Charles II en 1748, l’anniversaire du souverain britannique est honoré chaque année en juin depuis plus de 260 ans. Et ce n’est pas la seule célébration d’anniversaire pour la reine, qui reconnaît également le jour de sa naissance, le 21 avril.