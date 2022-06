Jubilé de platine de la reine Elisabeth: un rappeur poignardé à mort lors des manifestations

Le rappeur britannique Lamar Jackson, plus connu populairement sous le nom de Hypo, 39 ans, a été tué dans les premières heures du vendredi, a annoncé la police. Le drame est survenu lors d’une fête organisée dans le cadre du jubilé de platine de la Reine Elisabeth II à Woodford Green, dans l’est de Londres.

Le Royaume-Uni a célébré du jeudi 2 au dimanche 5 juin 2022, les 70 ans de règne de la Reine Elizabeth II, soit son Jubilé de Platine. Pour l’occasion, de nombreuses festivités ont marqué ces jours comme l’avait annoncé le Palais de Buckingham. Un défilé rassemblant plus de 1 400 soldats, une messe d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul, et des concerts regroupant les plus grands noms de la scène pop ou classique, tout a été prévu pour fêter en grand les 70 ans de règne du monarque.

Cependant lors d’un concert à Woodford Green, dans l’est de Londres, M. Jackson, 39 ans, auteur des morceaux Flex On My X, First Night et No L’s, a été poignardé à mort. Hypo était entouré d’un « grand nombre de personnes » lors de l’attaque au cours de l’événement sur lequel il était présent. Une enquête ouverte par la police a permis le lendemain de mettre la main sur un premier suspect identifié sous le nom de John-Phillip.

Selon les informations rapportées par la police, le suspect comparaîtra devant le tribunal de première instance de Barkingside lundi pour meurtre et possession d’un objet à lame. Hypo, qui s’est récemment fiancé, aurait eu une « rangée triviale » lors de la fête, détenue sous un grand chapiteau, avant d’être mortellement poignardé.

Hypo, qui a grandi à Islington, au nord de Londres, aurait eu un passé troublé, mais des amis ont déclaré qu’il s’est « adouci » ces dernières années pour se concentrer sur sa carrière musicale. Les hommages ont afflué sur les réeaux sociaux à la suite de l’annonce de sa mort.

« Hypo était un pionnier dans l’industrie », a écrit un fan sur Twitter, « Je l’ai rencontré plusieurs fois et c’était un gars au cœur pur ». « Ce monde est fou » RIP Big Hypes, une très triste nouvelle pour se réveiller … nous en avons perdu un vrai. » ont écrit certains amis, proches et fans du rappeur.