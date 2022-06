Jubilé de Platine : cette réaction hilarante du Prince Louis qui vole la vedette à reine Elizabeth II

La reine Elizabeth II était censée être la vedette de son jubilé de platine , ce jeudi 02 juin 2022 mais tous les yeux étaient rivés sur son arrière-petit-fils le prince Louis.

Le fils de 4 ans du prince William et de Kate Middleton, le prince Louis, a fait une arrivée adorable au défilé Trooping the Colour ce jeudi, portant la tenue de marin de son père lors du même événement en 1985.

Le petit a accueilli la foule depuis une calèche avec son frère Prince George, 8 ans, et sa sœur la princesse Charlotte, 7 ans, ainsi que sa mère Middleton, 40 ans, et sa belle-grand-mère Camilla Parker Bowles. Ensemble, la famille royale a salué les spectateurs qui se sont joints à eux pour célébrer les 70 ans de service historique de la reine.

Lorsque Charlotte a pris une pause pour les saluer, elle a également posé la main de Louis pour qu’il fasse pareil. Les frères et sœurs ont ensuite rejoint leurs parents à Buckingham Palace. Avant de faire leur apparition officielle au balcon , George, Charlotte et Louis ont regardé le cortège par les fenêtres. C’est à ce moment que Louis a volé la vedette avec un salut.

Prince Louis vole la vedette à la reine Elizabeth II

William, 39 ans, et le plus jeune de Kate se sont ensuite tenus à côté de la reine, 96 ans, lors du moment du balcon de la famille royale. A leur côté, le prince Louis a été photographié de manière hilarante en train de réagir au bruit des avions volant au-dessus de sa tête, la bouche ouverte et les yeux fermés. Visiblement, il a crié en posant ses mains sur les deux oreilles.

Né en avril 2018, le prince Louis fait la une des journaux pour ses adorables bouffonneries à chaque apparition publique. Lors de l’événement Trooping the Colour en 2019, l’enfant alors âgé d’un an a fait signe à la foule par la fenêtre alors qu’il était dans les bras de sa mère. À l’époque, Louis arborait une tenue similaire à celle que portait son oncle, le prince Harry en 1986.

Subtile apparition de Meghan Markle et Harry

Harry, 37 ans, a assisté au jubilé de platine de la reine Elizabeth II ce jeudi, bien que lui et sa femme Meghan Markle n’aient pu rejoindre les membres de leur famille sur le balcon car ils ne travaillent plus dans la famille royale. Au lieu de cela, ils ont pu suivre l’évènement depuis le bureau du major général au palais de Buckingham.

Le couple, qui réside en Californie, est arrivé mercredi en Angleterre avec leurs deux enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 11 mois. Cette visite marque le premier voyage de Lilibet dans le pays natal de Harry depuis sa naissance en juin 2021, ses parents ayant officiellement démissionné de leurs fonctions royales l’année précédent sa naissance.