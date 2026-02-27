Journée FIFA mars 2026: Gernot Rohr justifie les choix de la Guinée et de la Palestine

Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a justifié les choix de la Guinée et de la Palestine pour les amicaux des Guépards lors de la trêve intgernationale de mars 2026. Deux adversaires aux profils opposés destinés à préparer au mieux les prochaines échéances officielles.

À l’approche de la fenêtre internationale de mars, Gernot Rohr a tenu à lever toute ambiguïté sur le choix des adversaires retenus pour les prochains matchs amicaux du Bénin. La Guinée et la Palestine seront au menu, deux oppositions aux profils bien distincts.

Le sélectionneur franco-allemand a rappelé une réalité souvent méconnue du grand public : toutes les fédérations ne disposent pas du même pouvoir d’attraction sur le marché des rencontres internationales. « Les adversaires, nous ne pouvons pas toujours les choisir, car nous ne sommes pas un très grand pays de football qui peut se permettre ce luxe. Nous choisissons parmi les propositions que nous recevons », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Africatosports.

La Guinée, un test de haut niveau

Concernant la Guinée, Gernot Rohr y voit un sparring-partner de qualité. Le Syli national regorge de joueurs évoluant dans des championnats européens majeurs et nourrit, selon lui, un fort esprit de revanche après avoir manqué la dernière Coupe d’Afrique des nations. Un adversaire idéal pour jauger le niveau actuel du groupe béninois et mesurer les progrès accomplis ces derniers mois.

Le second match face à la Palestine répond à une logique différente. L’idée est d’exposer les Guépards à un style moins familier, issu d’une autre zone géographique. « Il y aura aussi la Palestine, une équipe que nous avons rarement l’occasion d’affronter. Jouer contre une sélection d’une autre région du monde est toujours intéressant pour vivre de nouvelles expériences », a souligné le coach des Guépards.

Au-delà des résultats, ce rassemblement doit permettre d’affiner les automatismes et d’élargir la palette tactique du groupe. À quelques mois des prochaines échéances officielles, le staff béninois entend multiplier les situations variées pour préparer au mieux ses joueurs.

