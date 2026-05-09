Journée de l’Europe 2026 : l’UE salue Talon et tend la main à Romuald Wadagni

La Délégation de l’Union européenne au Bénin a célébré vendredi 8 mai 2026 la Journée de l’ Europe , célébrée chaque 9 mai à travers le monde , lors d’une réception officielle organisée à la Résidence de l’UE à Cotonou. L’édition 2026 s’est placée sous le thème « Défendre l’Europe, c’est défendre la paix, la stabilité et nos valeurs », un message fort dans un contexte géopolitique mondial marqué par la guerre en Ukraine et les tensions sur les démocraties à l’échelle internationale.

L’ambassadeur de l’Union européenne au Bénin, Stéphane Mund, a présidé vendredi soir, à la Résidence de l’UE à Cotonou, la réception officielle de la Journée de l’Europe, célébrée chaque 9 mai dans le monde entier pour commémorer la déclaration Schuman du 9 mai 1950, acte fondateur de la construction européenne. La soirée a réuni les représentants des cinq États membres de l’UE accrédités au Bénin – Belgique, Allemagne, Pays-Bas, France et Luxembourg -, aux côtés des autorités de l’administration publique béninoise, du corps diplomatique, du secteur privé, des médias, de la société civile et des artistes.

L’événement a également servi de vitrine aux partenariats économiques et de développement noués entre l’Union européenne et le Bénin, à un moment où l’UE reste le premier bailleur de fonds du pays.

L’Ambassadeur Mund a ouvert son allocution par un message de condoléances adressé aux autorités et au peuple béninois, « meurtris ces derniers mois par une série d’ignobles attaques djihadistes », au nom de l’Union européenne.

Stéphane Mund PH: DUE Bénin

Au cœur du discours de l’ambassadeur, un message géopolitique ferme. Stéphane Mund a condamné « la guerre impérialiste brutale » conduite par la Russie en Ukraine depuis plus de quatre ans en réaffirmant le soutien de l’Union européenne aux efforts ukrainiens « pour parvenir à une paix globale, juste et durable, fondée sur la Charte des Nations Unies et le droit international ». Il a annoncé que l’UE accueillerait le lundi 11 mai une conférence de haut niveau de la « Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens », coprésidée par l’Ukraine et le Canada, pour rapatrier « des milliers d’enfants déportés illégalement par la Russie ».

Sur le plan bilatéral, il a félicité le président élu Romuald Wadagni et s’est dit « convaincu que les prochains mois seront marqués par une intensification » des échanges entre l’UE et le Bénin. L’ambassadeur a également salué « l’œuvre considérable accomplie depuis dix ans » par le président sortant Patrice Talon, dont le mandat s’achève le 24 mai 2026.

Sécurité, développement et multilatéralisme au menu du partenariat

Sur le terrain de la sécurité, Stéphane Mund a rappelé les efforts concrets de l’Équipe Europe au Bénin. Au cours des derniers mois, la délégation a fourni aux Forces armées béninoises et à la Police républicaine des gilets pare-balles et des équipements médicaux pour les soldats engagés en première ligne contre le djihadisme. L’Initiative de l’UE en matière de sécurité et de défense pour les pays du Golfe de Guinée, qui vise à contenir « la contagion de l’insécurité du Sahel vers les États côtiers d’Afrique de l’Ouest », a poursuivi sa montée en puissance, avec des formations désormais étendues aux eaux et forêts et bientôt au ministère de la Justice. Sur le plan économique, l’UE accompagne le gouvernement béninois dans la modernisation du port de Cotonou, le développement d’une énergie fiable et verte, et l’emploi des jeunes.

Face à « l’imprévisibilité des règles commerciales ou migratoires » et aux « alliances incertaines ou fragiles sur le plan politico-sécuritaire » – citant nommément « l’actualité au Mali des dernières semaines » -, Mund a réaffirmé que l’UE et le Bénin défendaient ensemble « la diplomatie et le multilatéralisme comme mode de gestion des relations entre les États ». « L’Union européenne est et restera un partenaire fiable, efficace et dans la durée du Bénin », a-t-il déclaré. Une prise de position qui prend une résonance particulière dans un contexte d’influence russe croissante en Afrique de l’Ouest, alors que plusieurs pays sahéliens ont rompu avec leurs partenaires occidentaux traditionnels au profit de Moscou.

Journée de l’Europe 2026 : l’UE salue Talon et tend la main à Romuald Wadagni PH: DUE Bénin

La Journée de l’Europe, aussi appelée « Journée Schuman », commémore chaque 9 mai la déclaration historique de 1950 par laquelle le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman proposait la mise en commun des productions de charbon et d’acier de la France et de l’Allemagne, acte fondateur de la construction européenne. Au Bénin, la délégation de l’UE a organisé dans le cadre de cette semaine de l’Europe un quiz sur l’histoire des institutions européennes et des activités associant le Conseil Jeunesse UE-Bénin (CJUEB), officiellement lancé le 30 septembre 2025 à Cotonou, afin de renforcer l’engagement des jeunes générations béninoises avec les valeurs européennes.

Cette soirée a été aussi l’occasion de procéder à la remise des prix aux lauréats du concours-photos organisé à l’occasion de la Semaine de l’Europe.