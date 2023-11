« Josey est une … », nouvelle réaction de Roseline Layo sur les comparaisons entre Josey et elle

- Publicité-

Roseline Layo a fait une sortie médiatique afin de mettre un terme au débat qui persiste depuis plusieurs mois, concernant la comparaison qui est faite entre elle et la chanteuse Josey. Dans cette déclaration, elle clarifie sa position et exprime son désir de ne plus être associée à cette polémique.

« Ces comparaisons n’ont pas lieu d’être… Josey est le fer de lance de notre génération… Encouragez-nous à hisser la musique ivoirienne encore plus haut. Ma grande sœur Josey et moi sommes juste deux étoiles qui avons décidé, à travers le talent que Dieu nous a donné, de vous faire plaisir, d’envoyer la musique ivoirienne encore plus loin », a réagi Roseline Layo.

La jeune artiste a également fait appel à la bienveillance des internautes en leur demandant de faire preuve de modération sur les réseaux sociaux.

« S’il vous plaît, faites doucement sur les réseaux sociaux. Nous faisons un métier qui n’est pas du tout facile. Et chacune d’entre nous fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons juste besoin de votre soutien et de vos encouragements, et non de comparaisons qui n’ont pas lieu d’être. Josey est une élue de Dieu. Nous la considérons comme le fer de lance de notre génération. Nous copions beaucoup de choses sur elles. De grâce, que les mauvaises langues arrêtent de nous comparer« , a-t-elle expliqué.

Roseline Layo et Josey ont toutes les deux réussi à se faire une place dans l’industrie musicale. Josey a débuté sa carrière en 2013, tandis que Roseline Layo a connu une révélation auprès du public ivoirien en 2020 avec son single à succès « Donne-nous un peu ».

Consciente du talent de Josey, Roseline Layo recherche avant tout le soutien et les encouragements du public, afin de continuer à faire vibrer et rayonner la musique ivoirienne sans comparaison.