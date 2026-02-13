Jonquet: quatre personnes arrêtées pour détention et trafic de produits psychotropes

Quatre individus ont été interpellés dans la localité de Jonquet par les éléments du commissariat du 5ème arrondissement de Cotonou.

L’arrestation de ces personnes est intervenue lors d’une opération ciblée des forces de sécurité contre le trafic de produits psychotropes. Ladite opération a permis de mettre fin à une activité de détention et de commercialisation illégale de substances classées comme psychotropes.

Les perquisitions effectuées sur les lieux ont abouti à la saisie d’une quantité significative de produits psychotropes et une somme de 30000fcfa.

Les quatre personnes appréhendées dont une femme ont été placées en garde à vue en attendant leur présentation au procureur. Elles devront répondre des faits de détention et de trafic de produits psychotropes, une infraction passible de sanctions pénales, selon les dispositions du Code pénal.