Jonathan Morrison en difficulté ? La police débarque chez lui pour une affaire de dette

Des policiers ont débarqué chez le jeune entrepreneur ivoirien Jonathan Morrison le lundi 10 juillet 2023 alors qu’il recevait dans son bureau des présidents de clubs avec qui il avait un contentieux financier.

Brouille entre Jonathan Morrison et les présidents de certains clubs de football qui collaborent avec lui pour le championnat Tchin-Tchin. Il y a quelques semaines, Jonathan Morrison avait lancé un appel à tous les présidents de clubs à s’inscrire avec une somme de près de 3 millions de FCFA pour la deuxième édition du championnat Tchin-Tchin.

Selon les informations, après les inscriptions, les candidatures de certains clubs ont été rejetés en raison de certaines incompréhensions. Conscient des conséquences que le rejet pourrait engendrer, Jonathan Morrison a invité les présidents desdits clubs à passer à son bureau pour récupérer leur caution.

A la surprise général, ils n’ont pas pu récupérer leur argent et ont décidé de faire intervenir la police qui a débarqué dans les bureaux du jeune entrepreneur lundi dernier. « Ce matin, 10 juillet 2023, à TREIIZE. Rembourse notre argent et tu fais de ton tournoi ce que tu veux. Personne ne veut empêcher ton tournoi. Rembourse les dix clubs, on va quitter dedans« , a dénoncé le collectif des clubs concernés.

Selon eux, le promoteur de Cam Tchin Tchin leur aurait expliqué qu’il n’a pas les moyens actuellement pour les rembourser. « Kô, actuellement, on n’a pas d’argent, les caisses sont vides. Commissaire de police et ses collaborateurs même sont étonnés. On attend les engagements pris pour ce soir. Dans le cas contraire, demain, nous serons là paisiblement pour demander le remboursement de nos frais de participations et de licences. Deux (2) millions par club, ce n’est pas aussi lourd comme remboursement », peut-on lire dans leur communiqué.

Dans ce tohu-bohu, la deuxième édition du tournoi démarre le jeudi 13 juillet 2023 et les présidents de ces clubs entendent récupérer leur dû avant le démarrage du tournoi.

