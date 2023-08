Jonathan Morrison détrôné ? Un jeune béninois crée une solution de carte de crédit virtuelle

- Publicité-

Le jeune entrepreneur béninois Boniface Ebo ne rate aucune occasion pour innover. Après « Nelleos » en 2022, il vient de dévoiler sa nouvelle solution CemoPay qui rivalise avec une solution dévoilée par le jeune ivoirien Jonathan Morrison il y a quelques mois.

Il n’est plus à démontrer que le marché numérique d’Afrique constitue un vaste potentiel. Et comme annoncé par le jeune entrepreneur ivoirien Jonathan Morrison, certaines difficultés subsistent et pourraient freiner cette ascension.

C’est pour anticiper sur ces problèmes que l’ex de Maria Mobile, le jeune entrepreneur ivoirien Jonathan Morrison, promoteur du Cam Tchin-Tchinn et de Treiize Taxi s’est lancé dans les finances en février 2023 en lançant une application intitulée Treiize Pay, qui répond à une technologie qui utilise une carte bancaire. L’objectif de Jonathan Morrison était de permettre aux utilisateurs de pouvoir faire des transactions bancaires plus facilement.

Mais désormais, Jonathan Morrison a un concurrent de taille. Il s’agit du jeune béninois Boniface Ebo qui a mis à la disposition de l’Afrique toute entière et du monde entier, une solution pouvant résoudre l’inaccessibilité de certains services en ligne. Nommée CemoPay, cette solution est un outil libre et ouvert créé par un groupe de jeunes ingénieux pour résoudre le problème posé par Jonathan Morrison: faciliter aux internautes leurs transactions financières, en évitant tout le tralala des banques classiques.

Une fois inscrit sur CemoPay, l’utilisateur a la possibilité de créer des cartes de crédit virtuelles pour tous ses paiements en ligne y compris l’achat de crédit dans n’importe quel pays du monde quel que soit son numéro. Bien plus qu’une solution, CemoPay se révèle comme un partenaire inestimable pour naviguer avec succès dans l’économie numérique en constante évolution du continent africain.

Avant la solution CemoPay, Boniface Ebo a créé en 2022 une carte qui utilise la technologie NFC dont la majorité des téléphones est équipée pour partager les informations habituellement retrouvées sur la carte de visite juste en touchant le téléphone avec la carte.

