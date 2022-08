Johny Depp accro à la drogue ? l’acteur accusé d’avoir dopé son ex, avant un rapport s3xuel

L’ancienne petite amie de Johnny Depp, l’actrice Ellen Barkin, a révélé que l’acteur lui avait donné de la drogue la première fois qu’ils avaient couché ensemble dans un témoignage de déposition. Une révélation accablante qui pourrait chambouler les choses dans le procès de l’acteur contre Amber Heard.

Barkin, 68 ans, a répondu à des questions sur sa relation passée avec Depp, qui, selon elle, a duré plusieurs mois et s’est terminée après que le couple a terminé le tournage de Fear and Loathing à Las Vegas en 1997. Barkin a déclaré qu’elle et Depp étaient amis avant que leur relation ne devienne sexuelle, et elle a témoigné de la première fois que l’acteur a exprimé son intérêt à orienter leur relation platonique vers une direction physique.

« Il est venu vers moi dans le salon de ma maison, m’a tirée sur ses genoux et a dit quelque chose comme: » Oh, allez Ellen « , ou quoi que ce soit. J’ai protesté un peu et puis pas trop. Et c’était ça » , a-t-elle déclaré. . «

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier ses remarques sur la façon dont elle avait « protesté », Barkin a déclaré que Depp ne l’avait pas agressée, mais a affirmé : « Il m’a donné un Quaalude (drogue) et m’a demandé si je voulais b@iser. »

La méthaqualone, ou nom de marque Quaalude, est un dépresseur du système nerveux central qui agit comme sédatif et hypnotique. Une grande partie de la déposition de Barkin a été diffusée devant le tribunal lors du procès en diffamation, cependant, son affirmation selon laquelle Depp lui aurait donné un Quaalude n’était pas incluse dans les preuves présentées au jury.

Johny Depp, un buveur de vin rouge…

Dans sa déposition, Barkin a déclaré qu’au début de leur relation, Depp « était aimant… Il semblait être quelqu’un qui prenait soin des gens autour de lui« . De plus, elle a dit que Depp était « vraiment adorable avec ses enfants« .

Cependant, elle a témoigné que l’acteur « était ivre tout le temps … [ou] la plupart du temps« , et a affirmé qu’il était un « buveur de vin rouge« . Elle a également affirmé que Depp consommait fréquemment de la drogue pendant qu’elle le connaissait, y compris des hallucinogènes.

Outre la consommation présumée de drogues et d’alcool, Barkin a en outre allégué qu’il y avait « toujours un air de violence » autour de Depp. « C’est un crieur. Il est verbalement violent« , a-t-elle déclaré. « Il y avait juste beaucoup de cris. Beaucoup de cris. »

Un exemple qui lui est resté à l’esprit est celui où Depp a jeté une bouteille de vin dans une chambre d’hôtel à Las Vegas pendant le tournage de Fear and Loathing. Barkin a témoigné qu’elle était censée être à Las Vegas pendant quelques jours seulement lors du tournage de sa scène, mais qu’elle est restée deux semaines pour être avec Depp.

C’est donc à ce moment que l’acteur aurait jeté une bouteille, mais elle n’était pas dirigée vers elle. Elle a déclaré que leur relation avait pris fin peu de temps après lorsqu’elle avait dit à Depp qu’elle allait rentrer chez elle à Los Angeles et qu’il s’était mis en colère et très « jaloux ».

« C’est juste un homme jaloux, qui contrôle tout ; ‘Où vas-tu ? Avec qui vas-tu et pour faire quoi ? Qu’as-tu fait la nuit dernière ?« , sont entre autre les questions que pose régulièrement la star du pirate des caraïbes. « J’avais une égratignure dans le dos qui l’a mis très, très en colère parce qu’il a insisté sur le fait que cela venait du fait que j’avais couché avec une personne qui n’était pas lui. »

Selon sa déposition, elle n’a parlé qu’une seule fois avec Depp depuis qu’elle l’a quitté à Las Vegas, et c’est à ce moment-là qu’ils se sont rencontrés au Festival de Cannes plus d’une décennie plus tard.

« Il m’a appelé de l’autre côté de la pièce. Il m’a apporté une coupe de champagne. Nous nous sommes assis sur les marches et avons parlé et je lui ai dit à quel point il m’avait traité de manière horrible et il faisait clairement une sorte de geste sexuel« , a déclaré Barkin.

Pour rappel, Depp a déposé une plainte en diffamation de 50 millions de dollars contre Heard en mars 2019 après que le Washington Post a publié un éditorial qu’elle a écrit sur les prétendues violences conjugales qu’elle a subies. Le nom de Depp n’a pas été mentionné dans l’article, cependant, l’affaire est sortie alors que leur divorce controversé en 2016 continuait toujours de faire la une des journaux.

Après un procès de six semaines, la superstar a gagné l’affaire après que le verdict du jury soit tombé principalement en sa faveur et il a reçu 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs.