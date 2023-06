JME 2023 au Bénin: les Nations Unies en campagne contre la pollution plastique à Zongo

- Publicité-

L’école primaire publique Charles Guillot du quartier Zongo à Cotonou a été le point central de la campagne de sensibilisation et de salubrité qui s’est déroulée ce samedi 10 juin 2023. L’objectif de cette campagne, menée par le Système des Nations Unies en collaboration avec le Ministère du Cadre de Vie et des Transports, Chargé du Développement Durable, était de lutter contre la pollution plastique et de réduire son impact sur notre environnement.

Plus de 500 personnes ont été mobilisées pour cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Environnement célébrée le 5 juin. Des autorités politico-administratives telles que la Mairie de Cotonou, le Chef d’arrondissement de Zongo, le Chef de quartier, ainsi que des représentants du secteur privé tels que la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), des chefs religieux et d’autres leaders communautaires se sont également joints à la cause.

La campagne de sensibilisation intitulée « Zéro sachet dans les rues du quartier Zongo » avait pour objectif de conscientiser les habitants de cette zone sur l’importance de la lutte contre l’utilisation des sachets plastiques pour la santé de l’homme et de l’environnement. Trois équipes ont été formées et réparties dans les ruelles pour maximiser le contact avec la population. La SGDS a apporté son soutien en assurant la collecte des déchets.

Lors de cet événement, en présence du chef de quartier, de la représentante de la Mairie de Cotonou et du Ministère du Cadre de Vie, le coordonnateur des Nations Unies a fait don de grandes poubelles de rue d’une capacité de 660 litres et de 6 poubelles domestiques d’une capacité de 120 litres pour la collecte des déchets de la population environnante, dans le but de les inciter à prendre conscience de l’importance de la gestion des déchets.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de lutte mondiale contre la pollution plastique. En effet, les nations se sont engagées à élaborer un accord juridiquement contraignant visant à réguler l’ensemble du cycle de vie du plastique, de sa production à son élimination. La résolution adoptée lors de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement souligne l’importance de la coopération multilatérale pour faire face à cette épidémie de pollution plastique. La résolution a été saluée par le président de l’UNEA-5 et ministre norvégien du Climat et de l’Environnement, Espen Barth Eide, qui a déclaré que nous sommes désormais officiellement sur la voie d’un remède à ce problème.

L’industrie plastique connaît une croissance continue, mais il est impératif de trouver des alternatives durables et de promouvoir une consommation responsable. La préservation de notre environnement et de notre santé dépend de notre capacité à agir de manière responsable et de réduire notre dépendance au plastique. Voici quelques mesures concrètes que nous pouvons prendre pour lutter contre la pollution plastique :

Réduire l’utilisation de plastique à usage unique : Il est important de limiter notre consommation de produits plastiques à usage unique tels que les sacs en plastique, les bouteilles d’eau, les pailles et les couverts jetables. Optez plutôt pour des alternatives durables comme des sacs réutilisables, des bouteilles en verre ou en acier inoxydable, et des couverts en bambou ou en acier inoxydable. Recycler correctement : Assurez-vous de trier et de recycler vos déchets plastiques conformément aux consignes de recyclage locales. Éduquez-vous sur les différents types de plastiques et leurs symboles de recyclage pour savoir ce qui peut être recyclé. Encourager les initiatives locales : Soutenez les initiatives locales qui visent à réduire la pollution plastique. Cela peut inclure des campagnes de sensibilisation, des programmes de collecte de déchets, des initiatives de nettoyage des plages, des rivières et des espaces publics, ainsi que des projets de recherche et de développement de solutions durables. Utiliser des alternatives durables : Recherchez des alternatives durables au plastique dans votre vie quotidienne. Par exemple, utilisez des contenants en verre ou en acier inoxydable pour le stockage des aliments, des brosses à dents en bambou, des cotons-tiges en papier, des emballages réutilisables, etc. Éduquer et sensibiliser : Informez-vous sur les problèmes liés à la pollution plastique et partagez vos connaissances avec votre entourage. Sensibilisez les autres aux impacts néfastes de la pollution plastique sur l’environnement et la santé humaine, et encouragez-les à prendre des mesures pour réduire leur empreinte plastique. Soutenir la recherche et l’innovation : Encouragez les efforts de recherche et d’innovation visant à développer des alternatives durables au plastique, telles que des matériaux bioplastiques et des emballages biodégradables. Soutenez les entreprises et les initiatives qui adoptent des pratiques respectueuses de l’environnement.

En agissant individuellement et collectivement, nous pouvons contribuer à réduire la pollution plastique et préserver notre environnement pour les générations futures.