Jenifer confirme une reprise de Mourir sur scène, sortie prévue le 17 juin

Jenifer annoncera la sortie d’une reprise de « Mourir sur scène » , le classique de Dalida , le 17 juin à 18 heures, une annonce relayée sur X qui relance le débat autour de sa collaboration avec l’artiste Barbara Butch et du choix d’un nouvel album de reprises plutôt que de chansons inédites.

Plus de quarante ans après la première diffusion du titre emblématique de Dalida — la chanteuse est décédée en mai 1987 — Jenifer revient vers ce répertoire qu’elle a souvent dit admirer. Selon Nostalgie, l’interprète s’est déjà inspirée à plusieurs reprises de Dalida au cours de sa carrière, y compris lors de la première saison de la Star Academy où elle avait interprété Paroles, paroles avec Jean-Pascal Lacoste.

Cette sortie intervient après une période de moindre visibilité discographique pour Jenifer : son dernier album de compositions originales, N°9, date de 2022 et elle a publié en 2024 une compilation intitulée Jukebox, regroupant ses succès revisités.

Amère déception pour les fans de Jenifer

La collaboration annoncée avec Barbara Butch suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux. Présentée par certains médias, dont France24, comme une « icône des nuits queer parisiennes et militante », Barbara Butch est au centre d’une polémique qui remonte notamment à sa participation à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, événement au cours duquel elle a été critiquée par une partie de l’opinion et accusée de blasphème par certains internautes.

Ces critiques se sont amplifiées après la signature par Barbara Butch d’une tribune parue dans Le Point, favorable à la loi dite Yadan, décrite comme visant « à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme ». La signature de cette tribune a entraîné, selon les comptes rendus médiatiques, une vague de messages antisémites ciblant l’artiste.

La présence de Barbara Butch sur le projet de Jenifer est perçue par certains fans comme problématique en raison de ces polémiques. D’autres observateurs estiment que cette collaboration peut s’inscrire dans une volonté artistique de revisiter des titres emblématiques sous un angle contemporain.

Outre la controverse autour de son invité, une partie du public manifeste son mécontentement face au format retenu par Jenifer : proposer une nouvelle fois un album de reprises. Plusieurs commentaires relayés en ligne déplorent ce choix, estimant que l’artiste devrait privilégier des créations originales plutôt qu’une nouvelle compilation de reprises.

La date et l’heure de publication du single — le 17 juin à 18 heures — ont été annoncées sur X, et le titre devrait être la première révélation de ce projet consacré, selon les éléments diffusés, à la reprise de classiques.