Jenifer annonce un DJ Tour en 2027 malgré la déception de ses fans de la première heure

Jenifer annonce un DJ Tour pour 2027 et propose une reprise du tube de Dalida , « Mourir sur scène », dont le single est programmé pour une sortie ce mercredi 17 juin, accompagnée d’un clip officiel publié à 18 heures le même jour. La chanteuse, qui s’était fait rare depuis son album N°9 (2022) et la tournée interactive Jukebox, remonte sur le devant de la scène avec un projet qui mêle reprises et format concert transformé en dancefloor.

La révélation s’est concrétisée lors d’un concert organisé dans le cadre de Nuit Blanche sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, où Jenifer, âgée de 43 ans selon les éléments rendus publics, est montée sur scène pour interpréter en live les paroles de « Viens, mais ne viens pas quand je serai seule…« , extraites de « Mourir sur scène ». Pour cette performance, elle était accompagnée de la DJ Barbara Butch, identifiée dans les communiqués comme la DJ ayant marqué les cérémonies des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le choix de reprendre un classique de Dalida et la collaboration avec une figure électronique ont suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Certains abonnés ont exprimé leur déception, réclamant des compositions originales après quatre ans sans nouvel album : « 4 ans qu’on attend des nouvelles chansons… Ça me déçoit… » ou « Nous, on est fan de Jenifer pour Jenifer, ses chansons, sa voix et ses paroles. Pas de Dalida« , peut-on lire parmi les commentaires diffusés sur Instagram. D’autres internautes ont fait part d’une attente prudente vis-à-vis du projet de tournée annoncé.

Le format annoncé et les modalités de mise en vente

Sur Instagram, le 15 juin, Jenifer a publié une photo dans un décor étincelant pour annoncer le DJ TOUR en 2027, sans préciser de dates ni de villes pour l’instant. Dans le message accompagnant la publication, elle évoque une série de concerts dans des Zéniths et des arenas, précisant que ces salles seront « transformées en dancefloor géants ». Aucune fiche de dates n’a été communiquée au moment de l’annonce.

La communication autour de la commercialisation des billets a toutefois été cadrée : les préventes exclusives via Ticketmaster devaient démarrer le vendredi 19 juin à 12 heures, avec une ouverture générale de la billetterie programmée le lundi 22 juin à 12 heures, selon le post publié par l’artiste. Le clip du single « Mourir sur scène » est annoncé pour être mis en ligne à 18 heures le mercredi 17 juin, au même moment que la sortie officielle du single.

« Mourir sur scène » est présenté comme une réinterprétation du titre original de Dalida, paru en 1983, intégrée au dispositif musical et visuel que Jenifer présentera lors du DJ Tour. Aucun autre détail sur la setlist, les musiciens ou le format scénique n’a été rendu public dans les publications officielles liées à l’annonce.