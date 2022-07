« Je voulais devenir docteur pour… »: Didier Drogba se confie sur son rêve d’enfance

Elevé au rang de Docteur Honoris Causa des universités du Réseau des Universités des Sciences et Technologies d’Afrique (RUSTA), Didier Drogba a profité pour faire une confidence sur son rêve d’enfance.

Didier Drogba fait sans doute partie des rares joueurs qui ont marqué l’histoire du football ivoirien et africain. Avec plus de 360 buts marqués en club et en sélection ivoirienne pendant ses plus de 20 ans de carrière professionnelle, Didier Drogba a même été intronisé Docteur Honoris Causa il y a quelques mois, derrière l’international camerounais Samuel Eto’o.

Mais contrairement à ce que pourrait penser la plupart de ses fans, l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire n’avait pas pour vocation de devenir footballeur depuis son enfance. C’est en grandissant qu’il a du sacrifier son rêve d’enfance pour se lancer dans le monde de l’athlétisme.

En effet, c’est au cours de la cérémonie de distinction honorifique que lui a accordée Rusta-universités, que l’international Ivoirien a fait la confidence devant le public. « Je vais vous faire une confidence. Vous savez, quand j’étais encore enfant, ma maman me demandait ce que je voulais devenir. Je répondais en disant à ma maman que je voulais devenir docteur pour sauver des vies. Finalement, j’ai dévié. Mais qui peut se plaindre? », a-t-il demandé à l’assemblée.

Pour rappel, le grade de Docteur Honoris Causa est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité éminente afin de reconnaître sa compétence et son excellence dans un domaine d’activité.