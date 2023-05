« Je voulais aller la voir », triste confidence de First King sur la mort de sa mère

- Publicité-

Le chanteur béninois First King a révélé sur l’émission K’Fé Week-end de mi mai 2023 avoir décidé de rendre visite à sa mère. L’artiste soutient avoir oublié au moment des faits que celle qui lui a donné la vie est décédée.

First King est toujours très attaché à sa mère, décédée le dimanche 2 avril 2023. Dans un entretien sur TVC, l’artiste a avoué avoir même entrepris de rendre visite à sa mère avant de se rendre compte qu’elle n’est plus. « La dernière fois, j’avais complètement oublié qu’elle était partie, je voulais aller la voir (…) je me suis rappelé après qu’elle n’était plus là », a confié First King d’un air triste.

L’artiste a du mal à se détacher de sa mère car, elle était sa source de motivation. « Chaque fois que je pensais à elle, je me dis , Ah, j’ai un truc à faire ». C’est Dieu qui décide ,on n’y peut rien« , se résigne -t-il.

First King de son vrai nom Josué Amadji est un artiste compositeur et chanteur béninois originaire de Adja tchi (Fandji). Très jeune, il s’est lancé dans le Rap qui lui a permis de faire sa première sortie intitulé « Tu te prends pour qui ?” en 2015 et produite par Dreams Musik.

