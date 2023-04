« Je veux arrêter », Molare prend une ferme décision sur les maisons Primud’Or

- Publicité-

Au lendemain de la remise officielle des lots de maisons aux trois gagnants du PRIMUD d’or des trois dernières années, le chanteur Molare a pris une ferme décision pour les prochaines années.

Molare ne veut plus de vaines polémiques pour les Primud à venir. Secoué par les réclamations à n’en point finir des gagnants sur les réseaux sociaux, le promoteur de M Group et ancien membre de la Jet Set a mis les bouchées doubles et les lots ont été remis le lundi 17 avril 2023.

Et pour ne plus avoir à se retrouver dans des histoires qui ne l’honorent pas, Molare préfère mettre fin aux dons de maisons. « Je veux arrêter avec ces histoires de maison pour les prochaines éditions des Primud », a-t-il annoncé le mercredi 19 avril 2023 lors de son passage sur l’émission Showbuzz.

- Publicité-

Ce qui a le plus frustré Molare, c’est la colère exprimé par Safarel Obiang qui a fait des rappels multiples invitant le promoteur a joindre l’acte à la parole. Selon Molare, ce n’était pourtant qu’une question de temps.

Articles similaires