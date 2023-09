« … Je vais sortir avec ses petits pieds-là », Didi B provoque Booba en plein spectacle

En pleine représentation au Festival des Grillades, le rappeur ivoirien Didi B a lancé une pique à son ancien collaborateur, le rappeur Booba avec qui il est en conflit depuis quelques semaines.

Le monde du rap est secoué par un conflit entre le jeune rappeur ivoirien Didi B et son mentor français Booba. Les tensions ont atteint un point tel que les deux artistes ne semblent plus prêts à travailler ensemble, chacun multipliant les sorties médiatiques pour faire passer son message.

Tout a commencé lorsque Didi B a collaboré avec des artistes français que Booba n’apprécie pas. Cette décision a déclenché la colère du rappeur français, et depuis, les deux artistes se regardent désormais en chiens de faïence.

Lors d’une interview sur Canal+ Pop à l’émission ‘Avant Première’, Didi B a annoncé que sa collaboration avec Booba était désormais terminée. Il a reproché à ce dernier d’avoir exposé publiquement leurs différends sur les réseaux sociaux au lieu de régler le problème en privé. Booba, de son côté, a répondu en déclarant que Didi B avait préféré recourir à la justice en s’entourant de ses avocats.

Nouvelle provocation de Didi B

Le clash entre les deux rappeurs ne s’est pas arrêté là. Lors d’une récente performance au Festival des Grillades, Didi B a une fois de plus attaqué Booba. Avant d’interpréter le single « L’argent », une collaboration avec le rappeur Dadju, Didi B a lâché une pique à l’égard de Booba en chantant : « C’est ça, Booba, dit : faut pas, je vais sortir avec ses petits pieds-là ». Une provocation qui ne devrait pas tarder à trouver réponse de la part de Booba.

La situation entre Didi B et Booba est devenue explosive, et les deux artistes semblent prêts à régler leurs différends devant les tribunaux. En attendant de connaître la suite de cette affaire, leur clash continue de faire parler de lui, laissant les fans et les observateurs du monde du rap dans l’attente de nouvelles confrontations et rebondissements.

