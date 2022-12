« Je suis triste mais je pardonne », Guy Mitokpè à Candide Azannaï

Reçu sur la rubrique sous l’arbre à palabre de L’Evènement Précis, l’ancien secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir, Guy Dossou Mitokpè a exprimé sa tristesse suite aux dernières déclarations de Candide Azannaï sur sa personne mais affirme avoir pardonné.

Au cours de la récente tournée de sensibilisation qu’il a initiée, l’ancien ministre Candide Azannaï a eu des mots assez durs pour qualifier le comportement de l’ex secrétaire général de son parti politique, l’ancien député Guy Dossou Mitokpè.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Reçu sur la rubrique sous l’arbre à palabre du quotidien L’Evènement Précis, Guy Mitokpè s’est prononcé sur les récents excès verbaux de son ex mentor. L’ancien parlementaire a fait savoir qu’il lui est un peu difficile de parler de son ancien parti et du président Candide Azannaï pour qui il continue d’avoir du respect même s’il se sent un peu triste et déçu.

« Avant de quitter je lui ai demandé une audience et il m’a reçu, et nous avons échangé pendant près de deux heures. Ainsi donc j’ai été très surpris de l’entendre dire tout ce qu’il a raconté d’excessif et de mensonges. Je vais profiter de l’occasion de votre rédaction pour présenter mes excuses à ma famille, à mon père, à mon épouse, à mes enfants, à mes frères et sœurs qui ont été très déçus par tout ce qu’ils ont entendu« , a répondu Guy Mitokpè aux confrères de l’Evènement Précis.

Pour Guy Mitokpè, contrairement à la pratique dans le pays, où quand on quitte un parti politique on commence à s’injurier, à s’attaquer et autres, il s’est abstenu de tout commentaire sur son ex parti et sur la personne de son leader. Il ne comprend donc pas pourquoi ce dernier s’en prend brusquement à sa personne alors qu’ils ont échangé avant son départ du pays.

Le jour où je faisais mon adhésion au niveau du parti Les Démocrates, a précisé Guy Mitokpè, j’ai même rendu hommage au président AZANNAI et j’ai rendu hommage aux autres responsables du parti. C’est ce qu’il a qualifié de persiflage. Quand une action est posée c’est à vous de jauger ou de juger l’action.

« Moi j’ai rendu hommage pour le temps qu’on a passé ensemble parce quand j’ai quitté le campus, il a pris mes mains. Personne ne me connaissait à part le monde estudiantin. Il m’a guidé et m’a aidé. Pour moi c’est un mentor. Mais quand vous quittez, avant de penser que vous voulez faire vos preuves ailleurs, il faut rendre hommage au mentor », a -t-il indiqué.

Je suis triste mais je pardonne…

A croire Guy Mitokpè, il n’est point possible qu’il quitte le parti Restaurer L’Espoir sans rendre hommage à tous ceux qui ont contribué 15 ans durant à son encadrement politique. « C’est ce que j’ai fait en rendant hommage. Maintenant c’est à lui de qualifier ce que j’ai fait. Il a qualifié ça de persiflage mais moi j’ai appelé ça hommage, j’ai appelé ça être élégant, mais lui il m’a qualifié de persifleur. Je ne peux rien contre. Malgré tout cela, je continue de croire qu’il ne doit pas dépeindre sur moi négativement aujourd’hui. Je continue de lui donner le même respect, je continue de respecter sa personne, le parti et sa famille », a confié Guy Mitokpè.

« Moi j’ai reçu une bonne éducation. Je suis fils de pauvre, mon père est pauvre, ma mère est pauvre. J’ai reçu une éducation Mahi, rigoureuse même si je suis né en Côte d’Ivoire. Donc là-dessus, je ne vais pas perdre le nord pour ça », précise l’ex parlementaire qui pardonne malgré tout.

« Ce n’est pas parce que je le respecte que je ne dirai pas qu’il n’y a pas des contres vérités. Il en a dit sur moi. Je suis triste mais je pardonne. Et je travaillerai à continuer d’être celui que je suis sans me laisser déformer », a conclu Guy Dossou Mitokpè.