« Je suis ton avocat »: ce message de soutien du père Daloa à Emma Lohoues ébranle la toile (vidéo)

La tension qui prévaut actuellement entre Emma Lohoues et Carmen Sama continue de susciter des réactions. Après Apoutchou national, le père Dolao est monté au créneau pour témoigner son soutien à Emma Lohoues et le moins que l’on puisse dire, ses propos font jaser la toile.

Pour ceux qui ne le savent pas, le torchon brûle actuellement entre les deux anciennes amies Emma Lohoues et Carmen Sama. Pour preuve, une récente vidéo devenue virale sur la toile depuis quelques heures, montre clairement que les deux amies ne sont plus en odeur de sainteté. En effet, dans une séquence de vidéo publiée sur Tik Tok, l’on aperçoit Carmen Sama, ignorer complètement Emma Lohoues alors qu’elle était assise juste devant elle lors d’une soirée.

Il n’en fallait pas plus pour réveiller l’attention des internautes qui ont vite remarqué qu’il y a de l’eau dans le gaz. Alors que la polémique continue de secouer la toile à la suite d’une récente vidéo inédite devenue virale, le célèbre homme connu sous le nom du père Daloa est sorti de son silence pour se prononcer sur le sujet.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l’homme qui avait rampé à quatre pattes pour accueillir le richissime homme d’affaires malien le roi 12 12 lors de son voyage à Abidjan a ouvertement pris la défense d’Emma Lohoues, celle qu’il surnomme sa marraine.

« Pour ceux qui insultent ma marraine Emma Lohoues là, ce n’est pas votre camarade. Elle est née dans l’argent. Emma Lohoues, n’écoute plus quelqu’un, On s’en fout des jaloux. Je suis ton avocat, à partir d’aujourd’hui tous ceux qui vont te toucher vont me toucher« , a-t-il déclaré dans la vidéo.

A peine publiée, la vidéo a suscité une avalanche de réactions sur la toile. Les internautes n’ont pas manqué de le tacler avec des commentaires très amusants. « Un griot avocat, je n’avais jamais vu ça« , « Ouais l’argent, tu appelles ta petite fille maman« , « C’est à cause de gamme de l’argent de celle qui peut être ta fille, tu veux enlever ta gorges là » se sont moqués les internautes en commentaires.