« Je suis passée à autre chose », cette surprenante réaction de la chanteuse Josey

- Publicité-

La chanteuse ivoirienne Josey est revenue sur sa déclaration d’amour du 11 février 2023 à son compagnon Serey Dié alors qu’elle était en plein concert. Contrairement à son enthousiasme, Josey semble ne plus être dans la dynamique d’afficher son couple.

Josey a livré un concert époustouflant le 11 février 2023 au palais de la culture d’Abidjan. En présence de milliers de personnes la chanteuse Josey a réitéré son amour publiquement à l’homme qui partage sa vie.

« Quand tu es allé m’assumer en public dernièrement, tout le monde n’a pas vu ça du bon œil. Mais en fait, tu en avais ras-le-bol et je respecte cela« , avait déclaré Josey qui n’a ménagé aucun effort pour remercier Serey Dié pour l’avoir assumé en public. Très émue par ces belles paroles de la mère de ses enfants, Serey Dié prend Josey par la main, l’embrasse puis le couple échange un baiser langoureux sans se soucier du public qui hurlait de joie.

- Publicité-

Josey tourne la page

Reçue sur l’émission Show Buzz de la NCI pour la présentation de son EP, intitulé « Je te Kala pas », la chanteuse Josey n’a pas pu échapper à la question. « Est-ce que c’était nécessaire? », a demandé l’un des animateurs. Mais Josey qui semblait très sûre d’elle pour avoir adopté la méthode du tac au tac a changé d’avis.

Pour elle, il n’est plus question de revenir sur ce sujet. « On est en 2023, on est en mai, on est le 17 mai, je vais sortir mon album bientôt. Moi je ne veux plus parler de cet épisode là franchement, ça m’a valu tout ce que ça devait me valoir, donc, je suis passée à autre chose et personnellement je n’ai plus envie d’en parler », a-t-elle répondu en instant sur son refus catégorique de répondre à cette question.

Pour Josey, le plus important est sa carrière musicale. Une réaction surprenante qui sème le flou sur la relation entre Josey et Serey Die quand on sait que le couple ne rate aucune occasion pour exprimer leur amour l’un envers l’autre.

Articles similaires