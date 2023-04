« Je suis foutu », Serge Beynaud après la mort de son danseur en plein tournage

- Publicité-

Mercredi dernier, suite à l’électrocution de son danseur Dada suivi de sa mort, le chanteur Serge Beynaud a exprimé sa tristesse et sa douleur pour cette tragédie qui s’est abattue sur lui en plein tournage.

Serge Beynaud est abattu par la mort de l’un de ses danseurs en plein tournage de son nouveau clip. Selon les informations, le danseur Dada a été victime de ce qu’on pourrait appeler un accident de travail sur le plateau.

« Nous nous sommes précipités pour aller le secourir. Mais, le temps qu’on arrive, on voit Dada en train d’agoniser. Nous avons essayé de le retirer de l’endroit où il est tombé. Tellement, lourd, on n’arrivait pas à le mettre debout et il est retombé. Néanmoins, nous avons réussi à le soulever, son corps était déjà dur à cause du choc électrique. Nous avons mis une cuillère dans sa bouche et nous avons commencé à taper sous la plante de ses pieds pour le réanimer », a expliqué JB Moloko, un autre danseur de Serge Beynaud.

- Publicité-

Une bien triste nouvelle pour Serge Beynaud qui s’est vue le monde tombé sur sa tête. « Serge Beynaud nous a suivi et une heure plus tard, on apprend qu’il est décédé. La seule parole que Serge Beynaud a prononcée: « Je suis foutu. Qu’est-ce que Dada m’a fait comme cela? », a réagi l’artiste.