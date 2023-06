« Je suis fâché contre toi parce que … », les griefs de Rabby Slo contre Richard Flash

Reçu sur l’émission Kfé Week-end du vendredi 2 juin 2023, le chanteur béninois Rabby Slo a évoqué les griefs qu’il avait contre Richard Flash au lendemain de son retour au Bénin après près de 20 ans aux Etats-Unis.

Rabby Slo avait une dent contre Richard Flash à son retour au Bénin. En raison de leur amitié, il lui reprochait de ne pas l’avoir contacté lorsqu’il a appris qu’il était de retour au pays.

« Avant Richard et moi, on était de bons amis. Mais on n’a plus gardé le contact comme c’était avant », a confié Rabby Slo. Selon lui, même si la distance les a séparés, il espérait quand même retrouvé l’ami qu’il avait avant de quitter le pays.

- Publicité-

« Le vrai problème : quand j’étais venu, Richard ne m’a pas appelé. J’ai dit : même si personne ne m’appelait, Richard ne peut pas ne pas m’appeler. Dans la vie, chacun de nous est parti dans des directions différentes, et on n’a plus gardé le contact pour parler tous les jours. », a-t-il expliqué.

Mais Rabby Slo espérait mieux de Richard: « J’ai appelé Richard avant le concert. j’espérais qu’il allait m’appeler et me dire : mon frère j’ai appris que tu as un concert, qu’est-ce que je peux faire pour toi. Mais c’est trop espéré, tu ne peux pas espérer que ce que les gens vont te faire. Donc, je lui ai dit que je suis là, je lui ai envoyé l’invitation, et il était content », a-t-il clarifié.

C’est sur scène qu’il a finalement pu régler ses différends avec Richard Flash après l’avoir invité à son concert. « Lui et moi, on a parlé sur scène, il m’a dit : tu as des problèmes avec moi ? J’ai dit : je suis fâché contre toi parce que quand je suis arrivé, tu ne m’as pas appelé, c’était tout, je ne peux pas en vouloir à Richard, parce que c’est ce que moi, j’allais faire », a-t-il justifié.

- Publicité-

Aujourd’hui, Richard Flash et Rabby Slo entretiennent de très bonnes relations et le duo n’exclut pas une nouvelle collaboration comme ils l’ont fait avec le titre « Alafia » il y a plus de 20 ans.

Articles similaires