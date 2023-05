« Je suis enceinte de … », Lolo Beauté fait une grande annonce

- Publicité-

L’influenceuse ivoirienne Louise Makosso, alias Lolo Beauté, a annoncé être enceinte de son cinquième enfant depuis bientôt trois mois.

Déjà mère de cinq enfants qu’elle élève toute seule, Lolo Beauté est enceinte de son 6è enfant. La grosse surprise a été dévoilée au futur père dans un live Tik Tok le mercredi 17 mai 2023. « Il ne vous a pas dis que son bébé arrive? Je vous annonce, bientôt je vous ferais un garçon », a lâché Lolo Beauté telle un buzz avant de clarifier son état actuel.

« J’ai une fois menti sur un enfant? Je suis enceinte de Tiesco, ça fait deux mois et demi. Je vais faire un bébé garçon », a-t-elle expliqué en montrant tout excitée son ventre rond. « Voilà le ventre qui est là, je parle mais est-ce que le ventre dimunie? ça fait deux mois et demi, ton garçon est là, je vais accoucher, tu ne seras même pas au courant », a-t-elle confié à Tiesco Le Sultan qui avait l’air très étonné.



A en croire Tiesco Le Sultan, c’est un nouveau coup de buzz car il ne croit pas à cette affaire de grossesse et si c’état vrai, l’enfant ne serait pas de lui. « Tu dis ce n’est pas toi non ? Quand le Bébé va sortir, il ne va pas porter ton nom. Quand tu faisais tes bêtises pendant le mois de carême, je te regardais… Et en plus, la grossesse a été menée parce que ta mère l’a demandé. Je ne suis pas dans buzz. Je suis enceinte de toi Tiesco, ça fait deux mois et demi », a-t-elle insisté.

« Je ferai mes 7 enfants… »

Et à Tiesco Le Sultan de réitérer: « C’est jamais moi… ». Pour rappel, il y a environ deux ans, la soeur du révérend pasteur Camille Makosso a indiqué qu’elle voudrait avoir 7 enfants et qu’elle a les moyens de s’en occuper.

« C’est les femmes pauvres qu’on bat. Battez-les jusqu’à leur dernier souffle si elles n’ont pas envie d’aller travailler (…) Ce n’est pas garçon qui fait mes dépenses. Je travaille dur pour couvrir mes dépenses qui s’élèvent à 5 millions. Je ne compte pas sur un homme. J’ai demandé à Dieu de me donner 7 enfants comme ma mère. Aujourd’hui j’en ai 5, il me reste 2 autres à faire et peu importe avec qui, je ferai mes 7 enfants que je vais entretenir au calme », avait t-elle réagi.

