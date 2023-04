« Je suis en couple mais je n’ai pas envie de … », Emma Lohoues

- Publicité-

Dans un live sur son compte Tiktok, l’actrice ivoirienne Emma Lohoues a échangé avec ses abonnés en semant le doute sur sa situation matrimoniale.

Après avoir clamé haut et fort qu’elle préfère la solitude à une vie de couple, Emma Lohoues a annoncé récemment qu’elle est de nouveau en couple sans pour autant dévoiler celui qui a pu remplacer DJ Arafat dans son coeur.

« Moi, je suis épanouie toute seule. J’adore ma solitude… Souvent même, je suis en couple et tout, mais je n’ai pas envie de parler à mon chéri, je n’ai pas envie de le voir, j’ai envie d’être seule », a confié Emma Lohoues qui estime qu’elle a besoin de temps pour pouvoir accepter l’idée qu’il faille qu’elle se réveille encore avec un homme chaque matin. « Et que j’aille dans les toilettes et que je nettoie les toilettes…, et que je vois ses trucs dans le lavabo, et que je vois ses habits traînés par terre… J’ai déconnecté avec ça’’, a-t-il affirmé.

Pur rappel, dans un entretien accordé à une télévision ivoirienne, Emma Lohoues a confié qu’elle est très amoureuse. « Je n’ai pas de regret, car j’estime que toutes les choses que j’ai pu faire mal ou bien, ont fini par faire de moi, celle que je suis aujourd’hui. Je suis amoureuse actuellement. J’ai envie de donner un petit-frère ou une petite-sœur à Koby mais pas maintenant », avait -t-elle raconté dans le Wam de Wily Dumbo.

Plusieurs jours plus tard dans une vidéo story sur son compte Instagram, l’auteure du livre « Dans les yeux d’Emma » s’est affichée au volant alors qu’elle reprenait une chanson de la star nigériane Burna Boy en collaboration J.Balvin. « Je ne souhaite pas que tu perdes mon temps », a-t-elle lâché comme pour faire passer un message à l’homme qui fait battre son cœur.