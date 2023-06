« Je suis admis », Togbè Yéton dévoile son résultat du CEP 2023 au Bénin

Le rappeur masqué Togbè Yéton a annoncé ce vendredi 30 juin 2023 son admission au certificat d’étude primaire session normale de juin 2023.

Togbè Yéton a enfin donné enfin les nouvelles de son résultat au CEP 2023. Après les félicitations de sa maison de production, l’artiste a confirmé la bonne nouvelle sur sa page Facebook ce vendredi. « Félicitations à notre artiste Togbè Yéton qui vient de décrocher son CEP », a annoncé Méko prod.

Et à l’artiste de préciser: « [Mêxi mêtlêx. Houê wê zon bô oun diin. Kintô lè dou whiyan. Nan dé son ô ton noun mi do diin] Merci à ma maitresse. C’est à toi que je dois cette réussite », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Pour rappel, c’est à la veille des compositions que le rappeur masqué Togbè Yéton a annoncé qu’il est candidat au CEP session de juin 2023 au Bénin après une année de cours du soir.

« Je compose le lundi, priez pour moi les fans. Après les cours du soir, la maitresse a proposé que je passe le CEP. Donc, je suis en pleine révision actuellement », a écrit Togbè Yéton samedi 3 juin en langue nationale Fongbé [« Oun do zêzamin do lindi. Mi ha yèhwé noun mi lé fan. Koudixoi ô matché bô mêtlêx tché dô oun do nan blo zêzamin dé cépé. Donkou ô oun do rlévizon blo wê wêzon mi bamikpo kpêdé »].

Jusque là, le rappeur masqué dont l’identité reste encore inconnu n’a dévoilé ni son centre de composition ou aucun autre indice pouvant certifier sa participation effective au CEP 2023.

