« Je souffre de… » le rappeur togolais Ghettovi se confie sur sa santé

Alors qu’il séjourne actuellement aux Etats-Unis dans le cadre de la deuxième partie de sa tournée, le rappeur togolais Ghettovi a profité pour s’exprimer sur son passé très difficile à travers une interview accordée à la web radio Africa Hit.

Le rappeur Ghettovi également connu sous le pseudonyme de Bannoua a posé récemment ses valises aux États-Unis. Invité à participer à une émission sur Africa Hit Radio, une plateforme médiatique créée par les togolais de la diaspora, l’artiste a profité pour s’ouvrir sur son passé, évoquant les difficultés auxquelles il a fait face. Il a partagé des moments de galère qui ont profondément marqué sa vie, révélant ainsi qu’il souffre d’une maladie, à savoir un ulcère.

En effet, l’auteur du titre Zolega a confié avoir été confronté à des périodes de grande précarité, allant jusqu’à vendre ses téléphones pour pouvoir se nourrir. « Les jours du marché, j’aborde parfois les clients pour leur demander de me donner 500 FCFA afin de pouvoir me payer à manger. J’ai eu tellement faim qu’actuellement, je souffre d’ulcère », a-t-il révélé.

Selon le rappeur, in continue de trainer les répercussions des souffrances endurées dans le passé. Cela se manifeste aujourd’hui à travers son ulcère, une maladie qui lui impose des restrictions, notamment en ce qui concerne la consommation d’alcool. Pour pouvoir boire du whisky, il est contraint de le mélanger avec des boissons sucrées, sans quoi son ulcère se déclenche.

Dans son témoignage, Ghettovi exprime sa gratitude envers Dieu, soulignant qu’il n’a jamais eu recours au vol ou à l’arnaque malgré les difficultés rencontrées. Il reconnaît que la faim qu’il a endurée dans le passé a laissé des séquelles, mais il reste reconnaissant pour les leçons apprises et pour la force qui l’a guidé à travers ces épreuves.

Par ailleurs, le rappeur a également abordé les conflits et les tensions qui ont émergé entre lui et certains de ses collègues. Sans mâcher ses mots, il a critiqué ouvertement certains artistes, dont Peewii et Mic Flammez, dévoilant ainsi une facette de l’industrie musicale marquée par des rivalités et des désaccords.

