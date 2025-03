«Je savais que c’était de l’amour », Craig David parle de sa collaboration avec Tiwa Savage

- Publicité-

Le célèbre chanteur britannique de R&B, Craig David, a partagé son enthousiasme et son admiration pour Tiwa Savage après leur collaboration sur la chanson « Commitment » .

Lors d’une récente interview sur le podcast Capital Xtra, l’artiste de 43 ans a qualifié la star nigériane des Afrobeats « force constante et talentueuse » dans l’industrie musicale. Craig David a révélé que la chanson « Commitment » est déjà achevée à 70 % lorsqu’il a consulté son équipe pour choisir un artiste en featuring. La réponse a été unanime: Tiwa Savage.

« Nous étions tous en studio, en train de réfléchir, et quelqu’un a dit : « Et Tiwa Savage ? » J’ai répondu : « Et Tiwa ? C’est une excellente idée ! » », a-t-il déclaré. L’artiste britannique a avoué qu’il ne savait pas si la star nigériane accepterait la proposition, mais sa réponse l’a profondément touchée.

« Nous l’avons contactée, sans savoir si elle serait intéressée ou si nous serions simplement ignorées. Mais elle est revenue avec beaucoup de gentillesse. Elle m’a dit : « Même si la chanson n’était pas si géniale, j’aurais quand même sauté dessus ». C’est à ce moment-là que j’ai su que c’était l’amour », a-t-il ajouté.

Tiwa Savage a immédiatement apporté sa touche unique à la chanson, créant un parfait mélange entre leurs styles musicaux: « On est passé des émojis de feu aux notes vocales. La façon dont ses improvisations ont eu un impact ? C’était d’un niveau supérieur. Nous étions tous les deux gazés. »

Craig David n’a pas caché son admiration pour la chanteuse nigériane, affirmant qu’il est un fan de longue date et qu’elle reste une figure incontournable des Afrobeats: « En ce qui concerne les Afrobeats, elle est à la pointe depuis si longtemps. Elle n’est pas seulement constante, c’est aussi une chanteuse incroyable. »

Il a également évoqué leur première rencontre, la qualifiant d’expérience inoubliable. « Elle est tellement gracieuse et son talent est tout simplement fou. Elle me dit : « Ouais, c’est du bon travail », et je lui réponds : « Non, c’est toi le meilleur ! » ».

Avec « Commitment », Craig David et Tiwa Savage prouvent que la fusion du R&B et des Afrobeats peut donner naissance à une collaboration explosive. Un titre qui promet d’être un succès sur la scène internationale.