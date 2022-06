« Je sais que cette tempête passera… »: Justin Bieber évoque sa lutte contre la paralysie faciale

Atteint du syndrome de Ramsey Hunt, une maladie rare qui a provoqué la paralysie d’une partie de son visage, Justin Bieber donne enfin de ses nouvelles à ses fans. Dans un post sur son compte Instagram, l’artiste canadien rassure qu’il va mieux et qu’il traverse cette période difficile grâce à l’aide de Jésus.

Dans une vidéo de trois minutes postée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, Justin Bieber, 28 ans, annonçait à ses 240 millions de followers être atteint du syndrome de Ramsey Hunt, une maladie qui a entraîné la paralysie d’une partie de son visage. Fort de cette surprise désagréable, l’artiste a été contraint d’annuler sa tournée en cours.

Alors que ses fans continuent de s’inquiéter énormément depuis la diffusion de la vidéo, Justin Bieber vient de donner de ses nouvelles à travers un post sur son compte Instagram. En effet, la star de la musique a donné des nouvelles rassurantes tout en mettant l’accent sur sa foi en Jésus, la seule personne qui l’aide à traverser cette épreuve.

« Chaque jour est meilleur que le précédent et dans cette période d’inconfort, j’ai trouvé le réconfort auprès de celui qui m’a créé et qui me connaît« , écrit le Bieb dans une story très énigmatique, avant d’ajouter: « Je sais que cette tempête passera mais d’ici là, Jésus est avec moi« .

C’est pour moi le rappel qu’il me connaît entièrement » poursuit-il. « Il connaît mes recoins les plus sombres que je ne veux dévoiler à personne et il m’accueille constamment dans ses bras remplis d’amour. Cette perspective me donne la paix durant l’horrible tempête que je traverse. Je sais que cette tempête passera mais d’ici là, Jésus est avec moi. », a indiqué Justin Bieber.