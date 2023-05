« Je reste là où on me respecte », entre le Bénin et le Cameroun, Fanicko fait son choix

- Publicité-

Le chanteur béninois Fanicko essuie d’acerbes critiques depuis le week-end dernier suite à son choix osé entre le Bénin et le Cameroun dans une émission dont une séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques jours, le chanteur Fanicko est le centre de tous les débats sur les réseaux sociaux. Entre Tik tok, Facebook et Whatsapp, le constat est le même. Les internautes reprochent au chanteur béninois Fanicko d’avoir préféré le Cameroun au détriment du Bénin.

En effet, lors d’un entretien accordé à un média people, le chanteur Fanicko a été invité à faire un choix entre le Cameroun et le Bénin. « Je vais être honnête frérot, Cameroun », a répondu l’interprète du titre « Qui t’a dit ça » sans hésiter.

Interrogé sur ce qui pourrait expliquer ce choix, l’artiste de Blue Diamond a préféré ne pas répondre. « Non, je ne vais pas dire pourquoi mais la plupart des gens savent en même temps que je reste là où on me respecte , là où on me donne de l’amour », a-t-il clarifié.

Fanicko très proche des artistes camerounais

Selon les informations, il s’agirait d’une interview faite par Fanicko dans le cadre de la promotion de son album « le Gâteau de Jésus ». Dans ce nouvel album, Fanicko a fait au moins trois featuring avec des artistes camerounais dont Blanche Bailly, Kameni et Happy d’Efoulan pour ne citer que ceux là.

Comme si cela ne suffisait, Fanicko a dédié spécialement un titre au Cameroun. Qui sait? Peut-être que le chanteur Fanicko a une bonne raison de renier le Bénin au détriment du Cameroun.

De toutes les façons, hors du territoire béninois pour la promotion de son album, l’artiste passe des heures chaudes avec les critiques de ses fans. Reste à savoir comment l’artiste béninois Fanicko pourra reconquérir le public béninois qui sans aucun doute l’a adopté depuis le début de sa carrière.

