« Je respecte la gente féminine » Fally Ipupa explique pourquoi il évite de « coller » ses fans sur scène

Alors que le récent concert de Tayc en Côte d’Ivoire continue de faire l’objet d’une vive polémique sur la toile, Le chanteur congolais Fally Ipupa a finalement brisé le silence à propos de la vidéo dans laquelle l’on peut le voir en train d’éviter de danser avec une fan.

Pour ceux qui ne l’ont peut-être pas vu, une vidéo du prince de la rumba congolaise circule depuis quelques jours sur la toile. Dans la vidéo, l’on peut voir clairement Dicap la merveille en train d’éviter par tous les moyens une jeune femme qui est montée sur scène dans le seul but de danser avec lui.

Répandue sur la toile dans un contexte où le scandale de Tayc à Abidjan continue de faire boule de neige, la vidéo de Fally Ipupa a suscité des réactions mitigées. Si pour certains, Tayc devrait aller à l’école de Fally Ipupa, d’autres par contre estiment que le chanteur congolais a publiquement mis la honte à cette jeune dame qui rêvait de serrer Fally dans ses bras.

Interrogé sur le sujet lors d’une récente sortie médiatique, l’aigle a finalement expliqué pourquoi il ne se laisse pas emporter par l’émotion lors de ses spectacles. « Je ne la repoussais pas, je la respectais juste car elle est peut-être en couple ou mariée. Vous, savez, moi je suis quelqu’un qui respecte la gente féminine et pour une question d’image« , a-t-il indiqué.

Et d’ajouter: « Avant, on se permettait de tout faire, aujourd’hui avec les réseaux sociaux, tout le monde devient donneur de leçon, colle des images et fait des montages, je ne veux pas qu’un jour une fille vienne dire ceci ou cela ,après je suis quelqu’un de correct« , a-t-il martelé.

Pour rappel, Tayc a pris la résolution de ne plus jamais faire monter une fan sur scène lors de ses performances. « A compter de ce jour vendredi 19 août 2022, je ne ferai monter plus aucune fan sur scène, c’est décidé, terminé, Messieurs dames, drapeau blanc agité, traité de paix. Vous pouvez enfin réinviter vos copines, vos cousins, vos amis, vos sœurs, au concert, c’est bon, il aura un partage musical, et une lecture d’un roman policier pourquoi pas », a-t-il promis.