« Je présente mes sincères excuses », Kerozen après son tête-à-tête avec le président de la HACA

Après ses démêlées avec la page Facebook Papa Ado, le chanteur ivoirien Kérozen a fait un mea culpa le lundi 27 mars 2023 à l’issue de sa rencontre avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), l’Institution chargée de la régulation de la Communication Audiovisuelle en Côte d’Ivoire.

Le célèbre chanteur ivoirien Kerozen a perdu le contrôle le vendredi 24 mars 2023 suite aux attaques de la page Facebook Papa Ado. Telle une réponse du berger à la bergère le chanteur de la célèbre chanson « Ma vie a changé », a fait une publication virulente dans laquelle il reproche à Papa Ado de multiplier des attaques contre sa carrière.

La colère noire de Kerozen

« Inspiration de Kerozen est finie ou bien ? Je ne le vois plus sur la toile »; « Seigneur, pardon, l’argent que tu as donné à Kérozen, deux jours là, il faut reprendre, il ne nous fait plus danser, on dirait que son inspiration est dans sa galère », a écrit entre autres Papa Ado.

La réponse de Kerozen ne s’est pas fait attendre. « Toi qui est derrière cette page, je te maudis, je maudis ta descendance. Tu seras confondu et tu le sentiras depuis ton trou. J’ai fait pendant 7 ans, de 2016 à aujourd’hui, ce qu’aucun artiste encore vivant de ma génération n’a fait en toute humilité (donnez-moi un nom si je me trompe). Ma constance est devenue sujet de conversation, la jalousie a donc atteint son paroxysme… », a écrit le chanteur ivoirien.

Kerozen se fond en excuses

Mais la réaction de l’artiste n’a pas été du goût des activistes qui lui reprochent d’avoir poussé le bouchon un peu trop loin pour un artiste de son rang. Touché par les réactions, Kerozen a présenté ses excuses et rassure n’avoir pas porté plainte. « Suite à mon post attirant l’attention de la HACA, nous fûmes reçus ce jour par le président de la dite institution Réné Bourgoin. Ce fût une rencontre très enrichissante au cours de laquelle nous nous parlâmes dans une ambiance conviviale », a annoncé Kerozen.

D’après lui, contrairement aux polémiques, aucune plainte n’a été déposée nonobstant les divergences ou incompréhensions. A l’en croire, son bégaiement et sa colère récurrente ne l’ont pas aidé dans la gestion de cette attaque visée de la page Papa Ado. C’est d’ailleurs pourquoi l’artiste reconnait son erreur et se fond en excuses.

« Je présente mes sincères excuses. C’est une circonstance malheureuse dont je tire toutes les leçons. A ma productrice Emma Dobré qui était contre le fait que je réponde à la page pardonne moi (ceux qui ont les yeux spirituels comprendront), Dieu est grand », a-t-il insisté après sa rencontre avec le président de la HACA.