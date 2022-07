« Je préfère chanter mal et gagner… », Serge Beynaud répond enfin à ses détracteurs

Fatigué d’être critiqué pour ses capacités en chant notamment sa voix, le chanteur coupé-décalé Ivoirien Serge Beynaud est enfin sorti de son mutisme pour faire une mise au point.

Serge Beynaud occupe sans doute une place de choix dans le classement des artistes les plus en vogue dans le milieu du coupé-décalé. Considéré comme une figure de proue, l’arrangeur et beatmaker fait preuve d’une productivité remarquable qui lui donne une longueur d’avance sur ses autres collègues.

Cependant, Guy Serge Beynaud Gnolou de son vrai nom fait face régulièrement à certaines critiques depuis la mort de la légende Anges Didier Houon alias Arafat DJ. Suite aux nombreux commentaires désobligeants concernant ses talents de chanteur, l’auteur de « C’est dosé » est enfin sorti de son trou pour éclairer la lanterne de ses détracteurs.

« Je préfère chanter mal et gagner mon argent. En définitive, c’est un métier qui doit pouvoir nourrir son homme. S’il faut chanter bien et être pauvre, je préfère chanter mal et gagner mon argent » a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Beynaud envoie une réplique à tous ceux qui passent leur temps à l’accabler de critique. En 2021, le chanteur s’était lâché sur sa page Facebook au milieu d’une polémique concernant son talent de chanteur.

« Oui je ne suis pas un chanteur et je ne l’ai jamais revendiqué. Je me considère comme un « ambianceur », parce que pour moi le coupé décalé se résume à ça: Ambiance (animation, danse)!! Donc pourquoi chercher loin ce qui est tout prêt là là. Vas sur google, regarde nos différents palmarès et dis moi à part Dj Arafat qui d’ailleurs a fait plus d’ambiance que de chansons à thème tout au long de sa carrière, Quel « vrai chanteur » du coupé décalé a accompli ce que moi « faux chanteur » ai accompli? Ce n’est pas pour minimiser le travail des autres mais c’est un fait! », avait-il lancé.