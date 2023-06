« Je pleure avec … », cette situation qui attriste la chanteuse Josey

- Publicité-

Dans une publication sur son compte Instagram, la chanteuse Josey a rendu un hommage très triste à toutes les mères du Sénégal, un pays en proie à des violences depuis la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko.

En marge de la célébration de la fête des mères le dimanche 4 juin dernier, la chanteuse Josey a exprimé sa tristesse pour les mères en situation difficile. Alors que le monde entier célébrait les mères, c’est au Sénégal que Josey a pensé.

« Bonne fête à toutes les mères du monde. Merci d’avoir fait le choix de porter la vie, merci de faire des champions du monde, merci pour tant de sacrifices et ce don de soi. Célébrons-nous, bénissons-nous », a exprimé la chanteuse. Mais l’interprète du titre « Diplôme » s’est fondue en larmes : « En ce jour, je pleure avec le Sénégal, Terre Mère et sœur guerrière. Courage, on vous aime ».

Pour rappel, la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko a déclenché de violents affrontements entre les forces de l’ordre et des Sénégalais qui supportent la principale figure d’opposition, Ousmane Sonko. Les manifestants protestent contre la condamnation du leader de l’opposition.

