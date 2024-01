« Je pense mettre fin à mes jours », le rappeur Booba dévoile ses envies de suicide

- Publicité-

Dans une publiation sur son compte X (anciennement Twitter), le rappeur Booba a évoqué ses envies de suiccide en raison des menaces de mort dont il est souvent victime.

Le rappeur français, Booba est paniqué et inquiet à cause des menaces de mort qu’il reçoit sur les réseaux sociaux. Après la désactivation temporaire de son compte X (anciennement Twitter) suite à ses attaques contre un journaliste du nom de Mehdi Maizi, B20 qui est un fervent critique des influenceurs qu’il surnomme ‘’influvoleurs’’, a révélé dans un post sur le même réseau social être victime d’harcèlement et de menaces de mort.

« Moi aussi je suis harcelé par des médecins influenceurs. Je reçois des milliers d’insultes et menaces de mort. Je pense mettre fin à mes jours…’’, a-t-il écrit. Ce message plus qu’inquiétant a alerté un internaute qui a envoyé un message à Twitter qui a répondu.

« Nous vous écrivons car un utilisateur inquiet nous a récemment signalé que vous avez publié sur votre compte des commentaires qui semblent évoquer le suicide (…) N’hésitez surtout pas à demander de l’aide’’; a réagi twitter.

Mais, Kopp qui reconnaît qu’il faisait face à des moments difficiles, a rassuré tout de même ses nombreux followers. « Merci Twitter. Oui je subis en ce moment un harcèlement et des menaces de mort venant de la part de moutons et de savants fous, mais grâce à mes proches et à la Piraterie, je vais mieux. Des moments difficiles, mais rien d’insurmontable. Merci« , répond-t-il.